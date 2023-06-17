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中原大學暑期5支志工隊授旗　深入偏鄉跨國獻愛心

▲中原大學志工隊授旗

▲中原學務長陳冠宇將象徵責任的旗幟授予學生代表曾婉媃。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學今年暑假將帶領5支團隊、30位學生志工，分別在桃園、馬祖、柬埔寨及泰緬邊境，進行偏鄉教育、議題採訪、影像紀錄、英文和藝文教學等服務。從臺灣到國際、從新住民到泰緬移工學童議題，這群中原學生不分族群與國界付出愛心，要讓暑假過得更有意義。

中原大學學務處服務學習中心並於日前，為即將前往海內外服務的學生舉行「聯合授旗典禮」，儀式中馬育慧校牧虔誠祝禱：「學生憑藉熱情活力、發揮知識專業，用心籌備教案半年之久，他們將帶著十八般武藝貢獻給地球村上需要幫助的人，盼上帝保守學生身心靈健康且一路平安。」

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▲中原大學志工隊授旗

▲中原柬埔寨團隊主動發起文具募集及募資行動，為當地教育善盡心力。（圖／中原大學提供）

中原大學學務長陳冠宇親臨授旗，分享當年身處在高壓升學環境的他，回憶起鬱悶國中生活裡，能夠參與大學生帶隊的暑期營隊活動是最美好且難忘的時光。藉此勉勵同學們在各自出隊期間能克服困難，成為影響他人生命中的那位重要人物，收穫滿載而歸的體悟。接著將象徵責任與傳承的旗幟授予應華二曾婉媃同學，期盼學生運用專業到各地貢獻所學，將愛心深入臺灣、走向世界。

▲中原大學志工隊授旗

中原學生傳承熱情、關懷、知識、責任及榮耀五精神，延續服務的使命。

「愛的薪火相傳」儀式由去年出隊的學長姐，將服務五精神「熱情、關懷、知識、責任及榮耀」傳承給即將出發的志工團隊。國貿四鄭羽翔表示，因為不安於現狀，所以選擇突破舒適圈，嘗試從沒做過的事情。鄭羽翔說：「想讓自己變更好的動力，是值得被鼓勵和肯定！提醒學弟妹出隊時與組員互相照應，成為彼此最強的後盾，這是讓服務過程順利圓滿的方式。」

▲中原大學志工隊授旗

▲「愛的薪火相傳」由中原國貿四鄭羽翔同學分享連續兩年參與服務的意義與收穫。

中原大學長期推動海外服務學習行動，其中最悠久的「柬埔寨隊」已邁向第14年，學生接力服務當地偏鄉村落，用教育帶來改變。8月將帶著在臺灣募集的物資用品及募款，再度啟程柬埔寨村落進行為期25天的服務計畫，培訓在地教師成為英文種子師資並開設英文班。同時，運用生動有趣的互動式教材，提供豐富的英文學習資源，吸引村落孩童學習興趣，為當地教育盡一份心力。這項服務更曾榮獲教育部青年海外和平工作團競賽「卓越獎」的肯定！

▲中原大學志工隊授旗

▲中原大學5支志工隊將用專業與服務能量回饋臺灣寶島、傳愛海外。

同樣於8月出發的還有泰國志工隊，他們為泰緬邊境移工學校的孩童，以繪畫、手工藝及音樂舞蹈等教學內容，發掘他們的藝術創造力，為孩子搭建與外界互動的橋樑。隊長心理二胡靖芸說：「這些孩子們來自緬甸，但身處在異地泰國生活過得很辛苦，就讀的學校師資及資源也較為不足，很難有藝文活動的安排。在與當地校方多次討論教案內容後，希望讓孩子們親自體驗藝文活動，探索新的視野、啟發對藝術的興趣。」

除了海外服務，中原大學種籽團深耕在地多年，關懷桃園新住民子女及弱勢孩童，透過主題營隊及手作課程認識多元文化，建立孩子的學習自信心；同時傳遞環保知識，了解垃圾減量與回收再利用的重要性，讓孩子們從活動中快樂學習。還有前往馬祖進行文史影像紀錄的「服務學習V落客」，團隊用駐島方式及在地視角呈現所認識的馬祖，透過訪談與拍攝耆老的戰地故事與回憶，瞭解馬祖的文化與人文風情。記者團則記錄服務的故事與感動、堅信「改變『字』青年而起」，編撰雙月刊用文字發揮影響力。團隊表示，暑期採編營將以「安寧照護」為主題進行深度報導，向大眾推廣臨終安寧關懷的重要，讓更多人瞭解並支持社會服務活動。

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中原大學志工隊授旗馬祖柬埔寨偏鄉服務

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