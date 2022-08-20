女大生鼻塞「睡覺靠嘴呼吸」！　醫1招讓她告別熊貓眼

▲莊姓女大生接受手術前後對比，鼻腔明顯通透許多。（圖／阮綜合醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

一名23歲莊姓女大生從小就有過敏性鼻炎體質，每當氣候轉換時，鼻塞、打噴嚏、流鼻水的情形就會加重，睡覺時得靠嘴巴呼吸，臉上常掛著厚重黑眼圈。就醫檢查發現，原來是下鼻甲蒼白腫大，分泌物多、鼻腔狹窄，接受治療後，鼻腔明顯擴大，終於能大口呼吸。

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▲阮綜合醫院耳鼻喉科主治醫師林宏儒。（圖／記者許宥孺翻攝）

收治病例的阮綜合醫院耳鼻喉科醫師林宏儒表示，另一位25歲、就讀研二的曾先生除了高度近視，還有慢性鼻塞，除了眼睛癢、常揉眼睛，更有長期影響睡眠的困擾，朋友笑他總是有「愛睏目」。

林宏儒說，曾先生自行去藥局購買血管收縮劑控制鼻塞幾次，初期效果極好，久了之後發現藥物效果越來越差，反而比沒噴的時候更塞，內視鏡檢查下，發現他的下鼻甲極腫脹，且呈現生牛肉般的紅色，是典型的藥物性鼻炎的特徵。同樣建議他接受「下鼻甲冷觸氣化術」，治療後鼻甲明顯縮小，呼吸暢通，雙眼也炯炯有神了。

▲曾先生經內視鏡檢查，下鼻甲級為腫脹，是典型藥物性鼻炎。（圖／阮綜合醫院提供）

▲曾先生接受手術後，下鼻甲明顯通透。（圖／阮綜合醫院提供）

林宏儒說明，鼻塞藥物治療與治療慢性病的目標一樣，即症狀控制得愈好、用藥就愈少，當症狀完全緩解，就只要做好保健、不必吃藥。而手術治療主要功效是解除鼻塞，流鼻水、打噴嚏等症狀，有可能因此有不等程度的改善，但不會因為開刀被根治。

林宏儒進一步解釋，造成鼻塞原因為下鼻甲肥大或鼻中隔彎曲。下鼻甲肥大之矯治目前有電燒凝固法、雷射手術、傳統黏膜下鼻甲骨切除手術、無線射頻式下鼻甲冷觸氣化成形術、動力旋轉刀(又稱作微型吸絞器)輔助下鼻甲成形手術等手術方式，依照病人症狀及需求由醫師評估決定。

▲過敏性鼻炎外觀。（圖／阮綜合醫院提供）