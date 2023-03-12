嘉縣警「掃蕩幫派組合專案臨檢」　遏止黑道囂張氣焰

▲嘉縣警執行「掃蕩幫派組合專案臨檢」，遏止黑道囂張氣焰！ 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於近期國內發生多起幫派、槍械、暴力犯罪等治安事件，更發生幫派分子借用春酒聚會等名義營造豪奢排場，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，為維持民眾生活安寧，嘉義縣警察局規劃執行「幫派組合專案臨檢」，期能透過臨檢、搜索轄內高風險處所、查緝不法犯罪分子，以有效遏阻不法，淨化治安。

該局規劃於112年3月8日至10日動員警力百餘名及結合第三方警政聯合稽查，由局長林宏儒親自率隊搜索、臨檢黑道幫派經營、依附、圍事的KTV、小吃部、養生館等治安風險處所計46處，共計查獲毒品案12件12人、公共危險4件4人、竊盜案4件5人、詐欺案2件2人、妨害自由2件2人、槍砲案1件1人（查扣涉案槍枝1枝）、通緝犯2人（竊盜、強盜通緝），成效良好。

局長林宏儒表示，嘉義縣治安不容挑釁，黑幫組織及賭博犯罪危害社會甚鉅，常因不法金流往來，而衍生諸多暴力犯罪，為遏止非法賭場及暴力犯罪發生，該局持續落實打擊黑道幫派及各項不法犯罪，並運用第三方警政策略，如有發現不法情事，將移請主管機關施以斷水、斷電、裁罰等行政干預措施手段，並追查不法所得斷絕金流，以維護嘉義縣純樸及良好的生活環境。