　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣警察局長交接　翁章梁盼林宏儒為民眾建立安全家園

▲▼ 嘉義縣警察局長交接林宏儒接新任局長 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣警察局長交接林宏儒接新任局長 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局16日舉辦卸、新任局長交接典禮，由縣長翁章梁主持，內政部警政署警政委員方仰寧監交，各界民意代表、社會賢達出席，場面簡單隆重。

▲▼ 嘉義縣警察局長交接林宏儒接新任局長 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁致詞感謝陳明君局長在嘉義縣服務近1年來，領導所有警察同仁獲得全國性工作評比第1名及優等以上名次不計其數，嘉義縣的治安、交通及為民服務態度的表現，更受到縣民的肯定；陳明君也獲上級器重，榮陞內政部警政署刑事警察局副局長，相信以他豐富的工作經驗，一定可以勝任新職。

▲▼ 嘉義縣警察局長交接林宏儒接新任局長 。（圖／嘉義縣政府提供）

新任警察局長林宏儒為中央警察大學正科48期，歷任刑事警察局組長、澎湖縣、新竹縣、彰化縣及臺北縣警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局督察、反黑科科長、大隊長、臺中市政府警察局清水及豐原分局分局長、警察機械修理廠廠長等職務，職務歷練相當完整。

▲▼ 嘉義縣警察局長交接林宏儒接新任局長 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣長翁章梁 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁介紹，林宏儒長期從事刑事工作，曾經破獲多起跨國走私槍械、跨境詐欺案件，刑事經歷豐富，更曾獲選內政部警政署模範警察，表現優異；嘉義縣治安2大重要面向是「竊盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」，翁縣長期勉林局長繼續強化偵防效能，案件不分大小，積極偵辦、迅速偵破，同時落實交通安全作為、精進警察風紀，領導所有同仁勇於任事，依法行政，建構一個讓縣民「安心、安定、安全」的家園，並朝著「勇敢超越，追求更好」的未來邁進。

林宏儒說，年節將近，將配合警政署重要節日安全維護計畫，嘉義縣警局將針對此目標全力以赴，並在治安平順、交通順暢、民眾安心三大原則下落實，另針對翁縣長所指示的治安問題，也是未來將要努力的方向，將延續歷屆局長努力的成果，站在巨人的肩膀上持續推動，期待有更好的成果。

▲▼ 嘉義縣警察局長交接林宏儒接新任局長 。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，方仰寧也在致詞中表示，卸、新任局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富，更對於渠等能榮陞新職，表達誠摯的祝賀之意，並提醒各級幹部及同仁，強化安全意識，確保執勤安全，落實報案紀律，嚴禁匿報刑案，強力掃黑肅槍，打擊暴力犯罪，以展現政府維護治安的決心，嚴格內部管理，維持廉潔警察風紀，建立民眾對警察的尊重及信任。

最後，方警政委員也代表警政署黃明昭署長，感謝翁縣長及各界對於嘉義縣警察局的支持與愛護，並希望全體同仁全心全力投入警察治安工作，克盡警察任務。

ET快訊
李四川視察大讚柯市府「十分佩服」　柯文哲親回：請李副盯緊了！
直擊／全台首輛「迪士尼列車」！　內裝曝光
小馬雲沒流量被丟回農村　近況超淒慘
啦啦隊女神認了「E奶是做的」　花光全身積蓄
螺螄粉店家人潮爆滿！　顧客狂酸：政府當我們白癡
2024民調民進黨逆轉！　賴清德、侯友宜、柯文哲支持率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

迎春大掃除　雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

嘉義市警察局長交接　陳炯旭接任新局長...黃敏惠盼全力投入治安

南投地區春節返鄉、旅遊交通量大　公路總局公布12天疏運計畫

年節蔬菜需求增　縣長張麗善前往產地、西螺果菜市場視察

嘉義縣警察局長交接　翁章梁盼林宏儒為民眾建立安全家園

2023喜迎兔年　屏東縣政府春節期間貼心服務不打烊

嘉義縣動保所長獲評百大經理人　醫材商捐動保專車　

民宿呢？導航迷途金峰山區驚魂　大武警即刻救援助脫困

台南災防業務全項優等六都第一　黃偉哲：跨域整合成就全國典範

金門男找失聯4年女兒　虎尾警跨海支援讓他們線上團圓

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

迎春大掃除　雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

嘉義市警察局長交接　陳炯旭接任新局長...黃敏惠盼全力投入治安

南投地區春節返鄉、旅遊交通量大　公路總局公布12天疏運計畫

年節蔬菜需求增　縣長張麗善前往產地、西螺果菜市場視察

嘉義縣警察局長交接　翁章梁盼林宏儒為民眾建立安全家園

2023喜迎兔年　屏東縣政府春節期間貼心服務不打烊

嘉義縣動保所長獲評百大經理人　醫材商捐動保專車　

民宿呢？導航迷途金峰山區驚魂　大武警即刻救援助脫困

台南災防業務全項優等六都第一　黃偉哲：跨域整合成就全國典範

金門男找失聯4年女兒　虎尾警跨海支援讓他們線上團圓

迎春大掃除　雲林小年夜至初八垃圾清運時間懶人包

LaLaPort櫃位重複性高不好逛？　老百貨人朝聖後給解答

黃國昌：欣賞賴清德對抗李全教　「知不知道郭再欽幾根毛？」

春節連假衝了！台中最潮飯店「住1晚送1晚」　加碼送限量紅包袋

過年=痛苦日！人妻「連3年打掃」煮14人份菜...覺醒霸氣喊離

還有2天！「不限資格」爽領200元紅包　時間、地點曝光

直播圈零食小天王疲老闆　與東森購物合作推嚴選商品

正妹里長變身《今際》宇佐木！露香肩勇擒「劫匪」　網嗨爆了

摩鐵拍性愛片！小三嬌喊要舌尖止癢　再嗆正宮守活寡挨告

橫濱鋼彈工廠旅遊詳解！18公尺「真人版」震撼全場、買爆紀念品店

萌貓超重被請下頭等艙　打滾耍賴不願面對現實

地方熱門新聞

即／彰化5連霸議員涉賄羈押32天　今晚回家

假美鈔想換新台幣　男子被逮嘆被菜攤害？

桃捷招募79名優秀新血　報名至17日止

職業賭場藏民宅

台鐵深夜又出事！自強號「連續停電4次」

闖紅燈毒渣露餡遭南警強制終結

台電南投區處處長張文在退休由張毓哲接任

春節期間南消中正分隊每晚祈福點燈

新人結婚服裝大不同　排灣族穿傳統服飾成亮點

日本立憲民主黨團拜會竹市府

台中春節前發放4.4億「不排富育兒津貼」

台南學甲豐和里反對設置大型養豬場

台南市西藥商業同業公會理事長謝宏信當選

統神組HPS戰隊瞄準太平洋PCS賽區　攜手弘光簽備忘錄

更多熱門

相關新聞

睡覺靠嘴呼吸　醫1招讓女大生告別熊貓眼

睡覺靠嘴呼吸　醫1招讓女大生告別熊貓眼

一名23歲莊姓女大生從小就有過敏性鼻炎體質，每當氣候轉換時，鼻塞、打噴嚏、流鼻水的情形就會加重，睡覺時得靠嘴巴呼吸，臉上常掛著厚重黑眼圈。就醫檢查發現，原來是下鼻甲蒼白腫大，分泌物多、鼻腔狹窄，接受治療後，鼻腔明顯擴大，終於能大口呼吸。

不老騎士耳朵嗡嗡響　醫師一照給答案了

不老騎士耳朵嗡嗡響　醫師一照給答案了

嘉市民生國中獲「金安獎」三冠王

嘉市民生國中獲「金安獎」三冠王

民生國中學生手繪便當盒行銷嘉義雞肉飯

民生國中學生手繪便當盒行銷嘉義雞肉飯

民生國中快閃表演為醫護人員加油

民生國中快閃表演為醫護人員加油

關鍵字：

嘉義縣警察局長交接林宏儒陳明君

讀者迴響

熱門新聞

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

9秒淫片外流　女網紅回應了

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

南投縣也發紅包　符合資格最高爽領7000

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

宋逸民記者會後首現身！「陳維齡臉上表情又變了」

苗栗通霄3胞胎2互毆　老大喪命

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

諾羅警報！腹瀉群聚爆64起　醫示警病毒3恐怖特性

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面