嘉義縣警察局長交接　翁章梁盼林宏儒為民眾建立安全家園





▲▼ 嘉義縣警察局長交接林宏儒接新任局長 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局16日舉辦卸、新任局長交接典禮，由縣長翁章梁主持，內政部警政署警政委員方仰寧監交，各界民意代表、社會賢達出席，場面簡單隆重。

翁章梁致詞感謝陳明君局長在嘉義縣服務近1年來，領導所有警察同仁獲得全國性工作評比第1名及優等以上名次不計其數，嘉義縣的治安、交通及為民服務態度的表現，更受到縣民的肯定；陳明君也獲上級器重，榮陞內政部警政署刑事警察局副局長，相信以他豐富的工作經驗，一定可以勝任新職。

新任警察局長林宏儒為中央警察大學正科48期，歷任刑事警察局組長、澎湖縣、新竹縣、彰化縣及臺北縣警察局刑事警察大隊大隊長、刑事警察局督察、反黑科科長、大隊長、臺中市政府警察局清水及豐原分局分局長、警察機械修理廠廠長等職務，職務歷練相當完整。

▲嘉義縣長翁章梁 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁介紹，林宏儒長期從事刑事工作，曾經破獲多起跨國走私槍械、跨境詐欺案件，刑事經歷豐富，更曾獲選內政部警政署模範警察，表現優異；嘉義縣治安2大重要面向是「竊盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」，翁縣長期勉林局長繼續強化偵防效能，案件不分大小，積極偵辦、迅速偵破，同時落實交通安全作為、精進警察風紀，領導所有同仁勇於任事，依法行政，建構一個讓縣民「安心、安定、安全」的家園，並朝著「勇敢超越，追求更好」的未來邁進。

林宏儒說，年節將近，將配合警政署重要節日安全維護計畫，嘉義縣警局將針對此目標全力以赴，並在治安平順、交通順暢、民眾安心三大原則下落實，另針對翁縣長所指示的治安問題，也是未來將要努力的方向，將延續歷屆局長努力的成果，站在巨人的肩膀上持續推動，期待有更好的成果。

此外，方仰寧也在致詞中表示，卸、新任局長能力深受各級長官的肯定，職務歷練也相當豐富，更對於渠等能榮陞新職，表達誠摯的祝賀之意，並提醒各級幹部及同仁，強化安全意識，確保執勤安全，落實報案紀律，嚴禁匿報刑案，強力掃黑肅槍，打擊暴力犯罪，以展現政府維護治安的決心，嚴格內部管理，維持廉潔警察風紀，建立民眾對警察的尊重及信任。

最後，方警政委員也代表警政署黃明昭署長，感謝翁縣長及各界對於嘉義縣警察局的支持與愛護，並希望全體同仁全心全力投入警察治安工作，克盡警察任務。