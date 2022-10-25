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嘉義縣警局首設職場互助教保服務中心　招收2歲以上入學前幼兒

▲▼嘉義縣互助教保服務中心在嘉義縣警察局揭牌成立，是全國警察機關第一間可招收20幼兒 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉義縣互助教保服務中心在嘉義縣警察局揭牌成立，是全國警察機關第一間可招收20幼兒 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局配合政府推動「少子女化對策計畫」政策，減輕家庭育兒負擔、提供員工子女托育服務，規劃設置「職場互助教保服務中心」1班，可以招收2歲以上至入學前幼兒20人，成為嘉義縣第一個設立「職場互助教保服務中心」機構，委託具有幼教專業經驗的「社團法人中華宏觀專業幼童教保福利學會」提供優質及良好的教保服務。

▲▼嘉義縣互助教保服務中心在嘉義縣警察局揭牌成立，是全國警察機關第一間可招收20幼兒 。（圖／嘉義縣警局提供）

翁章梁表示，政府一直在推動改善幼兒托育政策，鼓勵生育，尤其警察工作更加辛勞，照顧家庭非常不容易，藉由職場教保中心的設立，希望及鼓勵年輕同仁能安心生育，有效提供同仁托育需求，讓警察同仁能兼顧家庭與工作平衡；另一方面，也能讓鄰近社區幼兒就近托育，落實政府教保服務公共化政策，讓國家政策的美意能真正照顧到每一位有需求的家長與孩童。

▲▼嘉義縣互助教保服務中心在嘉義縣警察局揭牌成立，是全國警察機關第一間可招收20幼兒 。（圖／嘉義縣警局提供）

警察局長陳明君表示，本局教保中心的揭牌及營運，不只是本縣第一間更是全國警察機關第一間，感謝縣長及所有共同完成此一工作的上級單位及辛苦同仁，目前有6位警察同仁子女在此托育，減輕同仁的家庭負擔，確實是落實照顧同仁家庭的良善政策，我們將持續協助該中心妥善營運，擴大照顧同仁家庭。

▲▼嘉義縣互助教保服務中心在嘉義縣警察局揭牌成立，是全國警察機關第一間可招收20幼兒 。（圖／嘉義縣警局提供）

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