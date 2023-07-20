台鐵區間車驚傳變態出沒！女上班族遭「後方推頂」　5度受害崩潰

▲女子搭乘區間車時遇到變態，遭到後方推頂，截至目前已經遇到5次相同的情況。示意圖與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣的鐵路交通十分發達，許多上班族通勤時會搭乘大眾運輸工具。不過，一名女子指控，她4月初搭乘台鐵時，遭遇了一名變態，沒想到接連數個月下來，一共遇到了5次，恐怖的遭遇曝光後，立即有女網友也跳出指控，也曾碰過這名噁男，瞬間在網路上掀起討論。

這名女子在Dcard指控，她4月初搭乘區間車時，就已經碰過這名色狼，經過持續觀察，終於拍到了對方的照片，且截至目前為止，她已經遇到了5次，感覺十分崩潰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子提到，變態男出沒的時間、地點為新竹至基隆的區間車，時間為上午7點58分，會從鶯歌站上車，地點為9號車廂，接著搭車前往台北，還會乘坐北捷的藍線。而變態男的特徵則是約30歲、170公分高，通常都穿著白色T恤與黑色褲子，但因為臉上戴著口罩，無法分辨詳細年齡。

▼女子搭乘區間車，結果5度遭遇變態。示意圖與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



女子接著解釋，19日上車時，男子就已經起了生理反應，接著站在她後方不斷侵犯，期間一度想要透過手機文字，向旁邊的男乘客求救，但實在沒有勇氣，只好作罷，也希望不要再有其他女性受害者出現，「我晚上下班會去鐵路警察局報案！」

恐怖的經歷在網路上曝光，立即有其他受害者站出指控，2022年8月的下班時段，她從板橋火車站上車時，也遇到了一樣的情況，過程中她發現情況不對，從人群中鑽出，當時變態似乎有察覺，立即從就近的車站下車，沒想到搭乘到桃園，又看見變態從後方的車廂走來，「他根本沒下車！」

恐怖的遭遇引發廣泛討論，不少人留言痛罵，「噁男欠肉搜」、「真的很噁心…必須把這個文頂上去」、「謝謝妳願意說出來，讓大家知道，也提醒自己遇到這樣的人可以怎麼做」、「推妳上去，覺得妳超勇敢了！可以讓大家多警惕這個噁男！」