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明年1月公司化恐現離退潮！台鐵年底要招逾580人　起薪30K起

▲▼台鐵,TPASS,通勤月票,通道,閘門,專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵年底將招兵買馬，至少釋出580名缺額，不排除將再增加。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年元旦公司化，依優退離方案，明年1月優離或優退可領7個月，採逐月減少，離退潮恐怕上看千人，台鐵內部評估至少將有580個人力缺口，預計今年底大舉招募從業人員，缺額不排除再增加，起薪最低3萬元起。

台鐵7月16日剛有82名員工屆齡退休，明年7月估還有140人也面臨退休，由於台鐵明年1月將公司化，不少員工已打算提早退休或離職，近來更有不少員工已轉考其他國營事業打算跳槽，由於商調其他國營事業需台鐵同意，台鐵考量若一下子全放人恐造成技術斷層，有安全疑慮，因此針對關鍵技術人力強力留人，還有些員工為了順利商調，近來頻找立委「幫忙」，要求台鐵放人。

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由於台鐵明年1月要轉型國營公司，根據優退離方案，明年1月優退離可領7個月、2月離開領6個月、3月領5個月，依序逐月減少，明年7月過後退休或離職則無優退離方案，據悉，已有不少員工打算搶明年1月提早退休或離開，首波離退潮恐怕上看千人。

台鐵企業工會理事長陳世杰則表示，工會估明年離退潮可能有2千到3千人，近來陸續也有超過10多名員工轉考其他國營事業，需台鐵同意商調，不少人還透過立委來請託台鐵同意商調；依規定，若明年1月要提早優退，需3個月前提出申請，9月可提申請，台鐵預計10月公布優退優離人數，屆時實際影響人數會比較精確，工會擔憂這波優離優退可能造成人力和技術斷層，已提醒台鐵提早因應，畢竟人力招募不可能錄取後馬上上手。

▲▼台鐵生力軍報到。（圖／台鐵）

▲台鐵年底將再擴大招募從業人員。（資料圖／台鐵）

陳世杰指出，根據估算，明年1月優退優離可領6加1個月，共7個月，但若距離退休年限超過1年以上，損失的考成年終獎金、不休假獎金和退休金等，恐怕不見得划算，而原定明年7月要退休的人提早明年1月退休較為受惠。

台鐵局則表示，明年公司化後離退潮應不會有外界估算逾2千人這麼多，提早離退依照年資不同，不見得有利，台鐵除已祭出留才津貼外，留任員工也都可選擇保留公務員資格和福利。此外，今年6月末代鐵路特考的最後一批錄取具公務員資格的933名新進人員，也預計將在今年年底前報到。

台鐵局指出，目前內部各單位初步評估未來可能缺額，統計共至少580人，台鐵預計年底擴大招募從業人員，不排除缺額會再增加。

由於台鐵去年針對不具公務員資格的營運人員(從業人員)已經加薪，營運人員服務佐理起薪調至3萬元起，服務員薪水則從3萬到3.8萬元不等，營運員薪水3.2萬到4.7萬元不等，營運專員起薪3.7萬到5.5萬元不等。

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