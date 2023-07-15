「仲夏寶島號」首趟傳故障！誤點1小時　民眾無奈：變「中暑號」

▲仲夏寶島號CT273今夏將奔馳花東。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

今夏鐵道盛事「2023仲夏寶島號」今天(15日)開出首趟專列，由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂行駛玉里至台東，不過首趟任務出師不利，傳出傳動軸過熱，一路走走停停，最嚴重誤點約1小時，讓沿途等候上車和拍攝民眾豔陽下苦等，有網友稱「仲夏」變「中暑號」。

台鐵以動態保存每年夏季限定出發的「仲夏寶島號」，今年由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂行駛玉里至台東，去程共開行3趟次，包括今天(7月15日)、8月5日、8月19日，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、瑞源、台東等站。

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為拍攝今天開出首趟任務的「仲夏寶島號」，昨已有不少鐵道迷沿途卡位，也有搭乘旅客今提早到車站等候，車站擠滿不少旅客。

▲▼台鐵「2023仲夏寶島號」今由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂，開出首趟專列。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵「2023仲夏寶島號」由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂，開出首趟專列。（圖／台鐵局）

未料今卻傳出「仲夏寶島號」大誤點，疑似為了今天活動，昨天清洗列車時水跑入傳動軸內，今運轉後發生過熱情況，導致專列走走停停，不過中午過後已恢復正常行駛，預估延誤時間將縮短。

有不少網友也臉書社團「鐵道文化之旅」回報情況，有網友稱已經延誤60分鐘，也有網友哀號等超久，「仲夏寶島號」也被網友封為「烤番薯號」、「中暑號」。另有網友指聽到機組人員說油壓有點問題，希望CT273女王順利出行，呼籲女王粉絲耐心等候。

由於今天「2023仲夏寶島號」系列活動啟航首日，台鐵局今上午也在玉里站舉行啟航典禮，專列11時40分正式從玉里站出發啟航，列車沿途停靠富里站、池上站、關山站、瑞源站、山里站及終點站台東站。

台鐵局表示，蒸汽火車所到之處，吸引上萬民眾爭相目睹「蒸機女王」的風采。停留各站慶祝活動包含各式表演、創意市集及農產品DIY等精彩內容，也都人潮洶湧；此外仲夏寶島號各式周邊商品也掀起搶購潮。

