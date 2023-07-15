　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「仲夏寶島號」首趟傳故障！誤點1小時　民眾無奈：變「中暑號」

▲▼仲夏寶島號CT273奔馳花東。（圖／台鐵提供）

▲仲夏寶島號CT273今夏將奔馳花東。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

今夏鐵道盛事「2023仲夏寶島號」今天(15日)開出首趟專列，由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂行駛玉里至台東，不過首趟任務出師不利，傳出傳動軸過熱，一路走走停停，最嚴重誤點約1小時，讓沿途等候上車和拍攝民眾豔陽下苦等，有網友稱「仲夏」變「中暑號」。

台鐵以動態保存每年夏季限定出發的「仲夏寶島號」，今年由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂行駛玉里至台東，去程共開行3趟次，包括今天(7月15日)、8月5日、8月19日，沿途停靠玉里、富里、池上、關山、瑞源、台東等站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為拍攝今天開出首趟任務的「仲夏寶島號」，昨已有不少鐵道迷沿途卡位，也有搭乘旅客今提早到車站等候，車站擠滿不少旅客。

▲▼台鐵「2023仲夏寶島號」由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂，開出首趟專列。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵「2023仲夏寶島號」今由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂，開出首趟專列。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵「2023仲夏寶島號」由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂，開出首趟專列。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵「2023仲夏寶島號」由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂，開出首趟專列。（圖／台鐵局）

▲▼台鐵「2023仲夏寶島號」由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號車廂，開出首趟專列。（圖／台鐵局）

未料今卻傳出「仲夏寶島號」大誤點，疑似為了今天活動，昨天清洗列車時水跑入傳動軸內，今運轉後發生過熱情況，導致專列走走停停，不過中午過後已恢復正常行駛，預估延誤時間將縮短。

有不少網友也臉書社團「鐵道文化之旅」回報情況，有網友稱已經延誤60分鐘，也有網友哀號等超久，「仲夏寶島號」也被網友封為「烤番薯號」、「中暑號」。另有網友指聽到機組人員說油壓有點問題，希望CT273女王順利出行，呼籲女王粉絲耐心等候。

由於今天「2023仲夏寶島號」系列活動啟航首日，台鐵局今上午也在玉里站舉行啟航典禮，專列11時40分正式從玉里站出發啟航，列車沿途停靠富里站、池上站、關山站、瑞源站、山里站及終點站台東站。

台鐵局表示，蒸汽火車所到之處，吸引上萬民眾爭相目睹「蒸機女王」的風采。停留各站慶祝活動包含各式表演、創意市集及農產品DIY等精彩內容，也都人潮洶湧；此外仲夏寶島號各式周邊商品也掀起搶購潮。
 

ET快訊
舊iPhone出售最賺時機曝！　錯過最高貶值65％
快訊／男離奇陳屍旗津沙灘！　污水處理廠後方亡
張育成全壘打！　球被大力丟回場內
金主反擊！兒去美國讀書「2次被教召」　薪水曝光
東北角「2m地震魚」紅到國外！　紐約郵報：與末日預兆共舞
拜「性愛大神」！她遭性侵問：沒射有效嗎　事後還幫神棍求情

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多次中風昏迷不能動！71歲婦接受中西醫合療　能說話能坐起

花蓮女子宮全脫垂在外！嚴重無法「一刀切」　醫施3手術獲新生

「仲夏寶島號」首趟傳故障！誤點1小時　民眾無奈：變「中暑號」

改不過來？mL唸「謬」不唸莫　他曝1讀法沒爭議…2字解決

綠豆是「嘉義人」？農糧署玩諧音哏：台南種植面積最大

金主反擊！兒去美國讀書「2次被教召」　薪水曝光：國家級減肥營

熱帶系統活耀！泰利輕颱下午生成　專家曝未來10天「還有1個」

柯文哲、郭台銘「董事長開講」斗內金額曝！網驚：沒比沒傷害

表妹拍謎片「破尺度戲碼」　媽氣到中風住院！他卻急問1件事

8月天空好熱鬧！英仙座流星雨＋2次滿月＋土星衝接力上演

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

周杰倫概念股掛牌狂飆48%　外媒：葉惠美靠兒晉升富豪

坐擁湖畔景致、生活機能優勢　澄清湖雙塔地標宅「堅山景仰」

多次中風昏迷不能動！71歲婦接受中西醫合療　能說話能坐起

花蓮女子宮全脫垂在外！嚴重無法「一刀切」　醫施3手術獲新生

「仲夏寶島號」首趟傳故障！誤點1小時　民眾無奈：變「中暑號」

改不過來？mL唸「謬」不唸莫　他曝1讀法沒爭議…2字解決

綠豆是「嘉義人」？農糧署玩諧音哏：台南種植面積最大

金主反擊！兒去美國讀書「2次被教召」　薪水曝光：國家級減肥營

熱帶系統活耀！泰利輕颱下午生成　專家曝未來10天「還有1個」

柯文哲、郭台銘「董事長開講」斗內金額曝！網驚：沒比沒傷害

表妹拍謎片「破尺度戲碼」　媽氣到中風住院！他卻急問1件事

8月天空好熱鬧！英仙座流星雨＋2次滿月＋土星衝接力上演

鄭文燦：目前社宅中籤率僅10至20％　估最晚2025實施「輪候制」

孫可芳曝錄實境「氣氛緊張」！　擔當調停者：不要吵架

檢查裝備發生氧氣瓶氣爆受灼傷　黃偉哲慰問救護人員

小品盆栽雅風展吸引目光　引領台灣盆栽藝術新風潮

多次中風昏迷不能動！71歲婦接受中西醫合療　能說話能坐起

轉彎甩飛貨物！他雙手插腰「凌波微步」　閃過4個22公斤菜籃

侯友宜明上凱道挺「居住正義」　當選後實踐5大住宅政策

把外送哥當工具人！平台點餐超商代付款　惡搞男神隱下場慘了

登革熱消毒藥劑「具極強魚毒性」　專家疾呼戶內噴藥前魚缸要加蓋

桃園毒鴛鴦來台中玩到沒錢　中華夜市隨機行搶得手1500遭逮

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

生活熱門新聞

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

李坤城兒曝爸「不能和林靖恩分手」原因

明起4天炸雷雨！15縣市飆「極端38℃」

粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

台北最頂商圈！妹子出捷運「見1幕」嚇不敢逛　苦主+1

薪水存266萬「媽媽保管12年」！她結婚見存摺慘哭了

把握玉帝開天門轉運　這樣做運勢變旺

告別倒楣！3生肖明起「走大運」

被阿宏丟包！按摩女「1行為」比照騙嚴重　鄉民炸鍋

好市多神級熟食10年沒漲價！會員嗨翻

木曜團隊離職！她心疼阿部瑪利亞「演藝路很衰」

12星座「爛桃花飛舞」！最新一周運勢

阿宏PO短髮正妹照「長相差太多」才丟包！本尊被神出

更多熱門

相關新聞

微風爭北車美食廣場延約4年！台鐵沒點頭　爭議調解擬砍為1年3個月

微風爭北車美食廣場延約4年！台鐵沒點頭　爭議調解擬砍為1年3個月

微風廣場進駐台北車站已16年，美食街年營收最高上看30億元，經營權2025年4月到期，不過因疫情影響，微風廣場去年向台鐵提出延約要求，近日雙方展開延約協商，傳出微風要求延約4年，不過台鐵不同意，雙方走入爭議調解機制，協調延約期砍為1年3個月，該案仍待台鐵和微風雙方達成共識。

通勤月票上路不到半個月！使用量破千萬大關　捷運成最大贏家

通勤月票上路不到半個月！使用量破千萬大關　捷運成最大贏家

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

交通鐵道首度聯合徵才！本周六登場　台鐵、北捷等逾50業者搶人才

吃不到飛機餐　乘客暴走緊急改道

吃不到飛機餐　乘客暴走緊急改道

台鐵仲夏寶島號7/15啟程　慶首航！「蒸汽機車頭高粱酒」祭優惠

台鐵仲夏寶島號7/15啟程　慶首航！「蒸汽機車頭高粱酒」祭優惠

關鍵字：

台鐵仲夏寶島號715故障延誤

讀者迴響

熱門新聞

李坤城兒爆：爸原追的是林靖恩姐姐！

選秀歌手女友墜樓亡！家屬首發聲：分手借錢逼刪照

即／郭鬼鬼道歉！坦承4大事件：認了有女兒

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

ryuchell替兒慶生2天後猝逝　前妻首發聲

蔡阿嘎日本街訪又被罵！日文留言湧現：別再來了

「阿宏」約女按摩！爽完丟包害她大哭

即／騎士中興橋自撞分隔島　頸部爆血當場死亡

綠前資深議員游祥耀離世　正義武士持續流傳

郭鬼鬼突認外流照！AV導演：還我公道

師傅說話要聽！　冷氣「加裝1物」：電費狂省8850元

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

爸媽「幫付500萬」買青埔房　38K男月繳3萬崩潰

更多

最夯影音

更多
疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題
黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面