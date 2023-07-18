「免租金偶爾陪過夜」北市色房東強吻亂摸　她兩度遭侵犯崩潰

▲北市士林區呂姓房東在網路591PO房屋出租廣告，豈料竟對前來看屋的女子伸出鹹豬手侵犯。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名成年女子小潔（化名）在591租屋網看見呂姓男房東在士林區有房間要出租，前往看屋後，呂男則同意讓她暫住。豈料，翌日呂男竟在房間對小潔說「可免費出租，妳偶爾陪過夜、約會」，隨即就強摸、強吻小潔，後來又以歸還鑰匙為由，以下體磨蹭及強吻再侵犯得逞。士林地檢署偵結，依強制猥褻罪起訴。

起訴指出，2022年8月14日下午，有租屋需求的小潔在張姓友人陪同下前往士林區看屋，呂男當場答應讓她先暫住，後續再碰面討論簽約。

翌日晚間9時許，呂男到小潔房間說「可免費出租房間，但需偶爾陪同過夜及約會」，小潔嚇壞不敢回答，呂竟強行撫摸強吻小潔胸部，更將人壓在床上，以下體磨蹭，小潔顫抖不止，以生理期為由讓呂男停止，呂男竟毫無愧疚說「妳再考慮」隨即離去。

8月16日下午，小潔撥打電話向呂男表示要還鑰匙，呂則回「我要帶其他房客去看屋，在房內等我」，小潔不疑有他，認為有其他人士在場，因此同意。

萬萬沒想到，呂男在其他房客離去後，又再次伸出狼爪將小潔壓倒在床上，撫摸、親吻二度侵犯得逞。驚慌失措的小潔打給男友、陪看屋張姓友人哭訴，男友憤而打電話給呂男對質，事後也決定報警處理。

警詢、偵查時，呂男坦承將房間暫時讓小潔居住，小潔也提供簡訊指出，呂男在案發後竟冒稱其叔叔名義，打電話到工作地點詢問上班情形；小潔因打擊太大前往身心科就醫，診斷出創傷後壓力症等情形，更有企圖輕生念頭。

檢方根據證人證述、對話紀錄、病歷資料等，依2次強制猥褻罪將呂男起訴，建請法院犯意各別，予分論併罰。