通勤月票上路半個月！使用率破1400萬　假日刷出遊人次「創新高」

▲通勤月票人次已超過1400萬人次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

TPASS通勤月票上路半個月，根據統計，使用人次已累積達1,423.5萬，購買加值月票人數為54.2萬人，旅客除通勤使用外，假日出遊量也不少，昨(15日)周六單日已超過75萬人次使用，創下上路以來假日使用新高紀錄。

今(16)日為北中南三大生活圈公共運輸通勤月票上路第16天，公路總局表示，累計至昨(15)日為止已約有54.2萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，其中基北北桃生活圈39.4萬人次、中彰投苗生活圈2.6萬人次、南高屏生活圈12.2萬人次，新增約0.6萬人次。

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使用月票部分，累計至昨(15)日為止，已有1,423.5萬人次使用月票搭乘各類公共運具，其中捷運含輕軌702.3萬人次，包括基北北桃生活圈659.2萬人次、中彰投苗生活圈9.6萬人次、南高屏生活圈33.5萬人次。

另外使用通勤月票搭乘公車及客運有539.2萬人次，包括基北北桃生活圈493.9萬人次、中彰投苗生活圈33.5萬人次、南高屏生活圈11.8萬人次。搭乘台鐵有115.4萬人次，其他運具含公共自行車及渡輪則有66.6萬人次。

公路總局表示，三大生活圈TPASS月票啟用至今，加值及使用月票搭乘公共運輸人數持續穩定成長，除平常通勤通學外，民眾假日使用月票也日益增加，昨(15)日單日有超過75萬人次使用TPASS，為上路以來假日新高，希望可以逐漸改變國人假日開車出遊的習慣，不僅可以節省荷包，也可紓緩景點周邊道路交通，提升遊憩品質。