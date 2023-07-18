「侯友宜是偏向虎山行的硬漢」　于北辰：716遊行故意喊競選口號

▲侯友宜出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者陳泰宇／綜合報導

館長陳之漢、前立委黃國昌日前舉辦的「公平正義」凱道大遊行，鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統候選人柯文哲與國民黨總統候選人侯友宜皆有到場；不過，侯友宜在台上喊出競選口號，讓外界懷疑他是不是熱昏頭講錯話，但桃園市議員于北辰17日在政論節目上表示，他認為其實是故意的。

于北辰17日於政論節目《新聞面對面》上表示，「很多人會想說為什麼侯友宜要上台喊口號，難道他不知道主辦單位的規定，還故意這樣做的嗎？其實不然，侯友宜跟他的競選團隊其實是故意的。」

于北辰補充，「換作是以前的侯友宜，這種活動他一定不會去，但自從金溥聰加入後，侯友宜的幕僚一切聽金的指揮，金溥聰就是故意叫侯友宜去凱道遊行的，也是故意讓他上台喊口號的，侯友宜要的不是台下民眾的選票，他要的是給電視螢幕，以及線上看直播的藍營支持者聽的。」

于北辰指出，侯友宜現在就是要一改往日人設，讓大家覺得侯友宜改變了，不是以前面對媒體人群會說不出話的侯友宜，「是明知山有虎，偏向虎山行的硬漢，不過這招到底對侯友宜支持者們是加分，還是扣分，要等未來才能揭曉。」