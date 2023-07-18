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家長不滿視察私幼稱「小朋友很緊張」　侯友宜：是來關心老師　

▲▼新北市長侯友宜關心新北市幼兒園，18日一早前往位在浮洲合宜宅的布查花園幼兒園視察。不過事前溝通不良，並未告知家長，引起幼兒媽媽的不滿，與園方發生爭吵。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜關心新北市幼兒園，不過事前溝通不良，並未告知家長，引起幼兒媽媽的不滿，與園方發生爭吵。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（18）日視察新北市幼兒園，不過，在侯抵達現場前，有家長不滿反應，學校都沒有通知，感覺很不尊重家長，甚至怒轟，「他只是為了他要選總統，那要不要請他改行程去新北市議會」。侯受訪時回應，每位孩子都是寶貝，他特別到幼兒園就是要來關心守護孩子的天使，他會成為師生關係中，最堅強的後盾，一起守護孩子健康。

新北市日前發生幼兒園疑似餵藥案事件，但因查無實證，相關人士均不起許。在風波暫告平息之際，侯友宜今特別安排視察板橋私幼。不過在侯友宜抵達現場前，有名家長不滿的向園方表示，侯要到校園家長根本不知情，沒有尊重家長的感覺，很多小朋友不喜歡陌生人進教室，「小朋友知道侯友宜要來他很緊張」。

家長越講情緒越激昂，更提到，總統蔡英文都是去公幼視察，但是今天侯友宜是到私幼視察很奇怪。她再說，餵藥案逆轉成無罪，但是今天的事件跟餵藥案一樣，家長完全沒受到尊重，侯友宜若只是為了要選總統，那要不要請他改行程去新北市議會。

待侯友宜視察完幼兒園後，媒體問到侯友宜此議題，侯友宜表示，「每位孩子都是我們的寶貝、每位孩子都是我們的寶貝」，他特別到幼兒園是希望看看全心全意付出的老師們，所有的老師應該得到更多尊重，他們是孩子的守護天使，今天他到幼兒園給老師加油打氣，他也會成為師生關係中最堅強的後盾，一起守護學生健康。

侯友宜再說，地檢署已經將餵藥案事件查的真相大白、水落石出，這次幼兒園事件必須勇於面對、努力撫平，每個人也都該坦然面對、不能逃避。
 

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