侯友宜主張「重啟特偵組」　國民黨力挺：查清蔡英文假學歷案

▲國民黨今日上午召開「力挺侯友宜新建特偵組，遏止貪腐進行式！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（18）日上午召開「力挺侯友宜新建特偵組，遏止貪腐進行式！」記者會，質疑蔡英文就任總統後廢除特偵組，讓政府高官貪腐難以現形。立委參選人林國春表示，總統參選人侯友宜已經宣示，如果當選總統，要前往國會接受監督，並重啟特偵組，只要重新恢復特偵組，綠營高官與立委就不敢與詐騙集團、黑道掛勾，也不會經常跑到詐騙集團的招待所。

律師洪嘉鴻指出，廢除特偵組，形同關閉國家的監視器，縱容高官上下其手，肯定侯友宜提出重啟特偵組的政見。雖然司法號稱獨立審判，但法務部檢察官的體系是「檢察一體」，只要高層檢察長要求不要辦，基層檢察官就不能辦，所以基層不願碰觸政治案件或高官貪汙案，導致長期以來辦小不辦大。如果沒有特偵組，絕對辦不出陳水扁貪汙案，因此期望透過民意壓力，讓特偵組能夠恢復，如此才能查清楚蔡英文總統假學歷案或監察院長陳菊之前高雄市長任內的氣爆案捐款流向。

台灣警消聯盟總會長陳合良表示，民進黨急於廢除特偵組，就是心裡有鬼，8800億的前瞻計劃就是分贓計劃，8400億的防疫預算也一樣，其中高端疫苗採購黑幕重重，而且台灣近年來已經變成國際詐騙集團王國，政府無能、失能，讓老百姓遭殃，生活水深火熱，百業蕭條，政府一敗塗地，大官們卻大吃大喝、大撈，百姓何其無辜，唯有重新恢復特偵組，才能把有權力的人繩之以法，整肅貪官污吏。

組發會社會部主任水雲翔認為，蔡英文就任後，就於2017年元旦廢除特偵組，層出不窮的高層貪腐就很難現形，比如年初民進黨高官跟民代捲入im.B詐騙案，造成人民損失，還有賴清德家鄉台南的多起弊案，學甲爐渣案、八八槍擊案、土地重劃弊案、光電案、正副議長賄選案等，台南利益、黑道、政商關係如此龐雜，需要特偵組來查辦才能徹底現形。