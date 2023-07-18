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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭侯友宜民調無法止跌原因　林為洲：空戰危機！聲量不如人

▲▼新北市長侯友宜關心新北市幼兒園，18日一早前往位在浮洲合宜宅的布查花園幼兒園視察。不過事前溝通不良，並未告知家長，引起幼兒媽媽的不滿，與園方發生爭吵。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日民調低迷，引來黨內基層焦慮。對此，國民黨立委林為洲指出，侯友宜民調無法止跌，就是因為聲量不如人，有聲量不一定有支持度，但沒聲量一切免談，即便有再好的政策、反擊機會與攻擊點都沒用；因此，他建議，這個時間點，陸戰不重要，空戰部隊的組織化才是重點。

對於侯友宜民調落後，林為洲18日表示，這個時間點，陸戰不重要，空戰部隊的組織化才是重點，讓攻擊、政策說明、辯護都有與對手勢均的聲量，在9月底前，將民調拉到第二名或25%，陸戰的部隊自然能夠集結，干擾雜音自然消彌。

林為洲說，新北市幼兒園餵藥案的攻防，從一開始的應變過慢，一路被洗黑近兩個月，即使最後檢方証實烏龍一場，反擊綠營刻意抹黑造謠，提告、要求道歉、洗刷清白的說明，仍完全無法討回公道。不要說民調上揚，帶頭造謠的民進黨主席賴清德、新北市議員戴瑋姍皆毫髮無傷，他們當然不可能道歉。

「為什麼侯友宜民調連止跌都不可得？」林為洲認為，就是因為聲量不如人，攻擊內容沒聲量、正面議題沒聲量、反擊辯護沒聲量，雖然有聲量不一定有支持度，但沒聲量一切免談，即便擁有再好的政策、反擊機會與攻擊點都沒用。

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