郭台銘遲遲未宣布參選？　郭正亮揭原因：選民期望值正在降低中

▲郭台銘出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘遲遲未表態是否獨立參選2024總統，前立委郭正亮指出，那是因為連署是9月17日才開始，正式參選登記是11月20日，都還早得很，而且他還要去幫國民黨參選人站台。郭正亮也透露，選民對郭台銘已經沒有太高期待值，因為藍營的人已經倦了，也不認為郭台銘會穩贏，所以不是「非郭不可」，大家對他的期望值正在降低中。

郭正亮在節目《大新聞大爆卦》中透露，郭台銘遲遲不說要參選，因為連署是9月17日才開始，正式參選登記是11月20日，都還早得很，而且他還要去幫國民黨參選人站台，現在不宣布參選，國民黨就不好阻止他，因為他沒有身份。

郭正亮也說，這對國民黨總統參選人侯友宜來說是個好消息，他發現，郭台銘見面會網路觀看人數大約為7500人左右，其實不多，而郭台銘見面會觀看率之所以會低，是因為藍營的人已經倦了，覺得心很累；再者，大家已經不認為郭台銘會穩贏，由於郭很多民調都輸民眾黨總統參選人柯文哲，於是大家就會思考「還要這樣吵下去嗎？」

郭正亮強調，選民對郭台銘已經沒有太高期待值，不然觀看人數不可能只有7500，而且郭台銘談的大概就是那些議題，沒有特別新的東西，坦白講那些侯友宜也都講了，所以並不是說「非郭不可」，期望值正在降低中。