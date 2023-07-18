賴清德、侯友宜都將訪美　柯文哲自曝「考慮再去一次美國」　

記者袁茵／台北報導

副總統賴清德將以總統特使的身份，出席8月15日巴拉圭總統就職典禮，並依循慣例在美國過境，但因賴清德還有民進黨總統參選人身份，訪美備受外界關注。先前已訪問過美國的民眾黨總統參選人柯文哲，18日自曝考慮「美國要不要再去一次」。

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲18日上午接受廣播節目《千秋萬事》專訪，針對賴清德8月要訪美，國民黨總統參選人侯友宜8月日本、9月美國，而柯2個國家都去過，接下來半年考慮行動為何？柯文哲直言，「有很多計畫但沒確定，第一個是美國要不要再去一次？」

柯文哲提及2個原因，一是上次去美國的時候沒到西岸，也就是洛杉磯、舊金山，加上最近AIT（美國在台協會）詢問，認為他上次是以普通人身份去，如果現在變成總統參選人，要不要再訪一次？而自己回答「我想想看」。

針對先前稱要訪新加坡，柯文哲說，因為新加坡9月15日要總統選舉，所以對方說「915前沒空」，大家剛好湊在一起也不太容易，所以自己還在思考。

至於要不要訪中國大陸？柯文哲坦言「目前沒有。」不過也認為中國大陸被污名化，外界覺得好像跟陸談話就不好，「到底是誰要檢討？是中國要檢討，還是我們要檢討？」

會後，被問到是否要出訪美國？柯文哲回應「還在想而已」，因為出門一趟也不容易，包括要聯絡等，「有必要再去，這我們還在思考」。