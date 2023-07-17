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埔里瀛海城隍廟921重建15週年　全台42尊城隍爺月底大會師祈福

▲埔里城隍廟震後重建15週年，全台42尊城隍爺將會師祈福。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有300年歷史的埔里瀛海城隍廟於921震後，歷經15年重建而成，廟方將於7月底辦理全國城隍大會師活動：全國42尊城隍爺及近2000人的將爺、陣頭於埔里祈福遶境；廟方歡迎全國民眾來埔里迎城隍，一同祈求天佑台灣、守護南投，感受埔里宗教文化特色，品嚐在地農特產品美好滋味。

「全國城隍大會師在埔里」記者會今天上午在南投縣議會大廳舉辦，由副議長兼埔里瀛海城隍廟主委潘一全主持，副縣長王瑞德、立委馬文君、縣議員游顥、林友友、全國城隍廟聯誼總會長詹鈴權及各地城隍廟代表都出席，宣布本次活動於7月29起連續2天在埔里展開，並聯手代言推薦埔里在地農產及觀光。

▲埔里城隍廟震後重建15週年，全台42尊城隍爺將會師祈福。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德介紹，城隍爺是台灣重要的信仰之一，而埔里瀛海城隍廟建築在921大地震時嚴重倒塌，歷經15年辛苦重建之路，終於在疫情前順利落成安座；此次結合全國城隍大會師，舉辦迎城隍活動，在傳統廟會中注入農產行銷、觀光旅遊及環境保護概念，賦予傳統廟會新的風貌，帶動地方繁榮，創新精神令人感佩。

▲埔里城隍廟震後重建15週年，全台42尊城隍爺將會師祈福。（圖／南投縣政府提供）

潘一全表示，瀛海城隍廟在各界支持下，歷經15年重建後順利落成，在安座大典時，廟方發現城隍爺竟悄悄流下眼淚，讓地方居民感到城隍老爺相當靈驗；本次大會師活動是埔里在疫情之後，首次舉辦全國性宗教慶典活動：除邀請全台42尊城隍爺齊聚遶境祈福，還有將爺、陣頭拼陣祈福，陣容相當龐大，更融入在地農產特色及觀光元素，對來自各地所有信徒與遊客行銷，也特別減少鞭炮及煙火施放，展現廟會文化新風貌。

馬文君也說，以傳統廟會結合在地農產及觀光元素來舉辦全國城隍大會師活動，還能兼顧環保減碳概念，創造宗教文化、農產觀光及環保三贏局面，相當有意義；廟方提醒， 7月29日在埔里仁愛公園旁還將舉辦大型知名藝人晚會：由綜藝天王康康、藍薰（COS黃小琥）擔任主持，邀集金曲歌后秀蘭馬雅、張秀卿、龍千玉、方怡萍，金曲歌王洪榮宏、蔡小虎等10多位藝人獻藝，7月30日從北部基隆護國城隍、至南部屏東與離島小琉球城隍、東部花蓮與台東城隍等各縣市42間廟宇城隍尊神、將爺、陣頭，暨2000名工作人員將共同參與祈福遶境盛典。

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