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過年這裡搶紅包！初二到初五連發4天　2園區活動玩不完

▲▼科博館。（圖／國家自然科學博物館提供）

▲科博館921園區整修後讓民眾參觀更加方便。（圖／國家自然科學博物館提供，下同）

記者許權毅／台中報導

過年走春要去哪呢？國立自然科學博物館各園區皆推出許多活動，其中位在台中的921地震教育園區推出「籽兒兔兔」活動，邀請民眾一起同樂。另外在南投的車籠埔斷層保存園區，從年初二到初五舉行「新春搶紅包大對抗」，活動期間下午2點20在園區內大廳進行知識問答，就有機會搶紅包！

科博館指出，921園區自93年9月開放至今已有17年，累計超過500萬人次參觀，在國內、外相當具有知名度，更是臺灣推廣防災教育的重鎮。由於台灣氣候潮濕，館內設施出現老舊等問題，在改善之後提供給民眾更好的參觀品質。

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▲▼科博館。（圖／國家自然科學博物館提供）

台中人口密集，去年12月特別在921地震教育園區增設「井下觀測站」，透過強化地震監測設施，提升地震預警及防救災效能，降低震災對人命與財產安全之損害。來園區參觀時，除了體驗地震、感受地震的震撼，不妨也來看看這些極具特色的觀測站房，同時瞭解一下井下觀測站的奧秘！

▲▼科博館。（圖／國家自然科學博物館提供）

位在南投的車籠埔斷層保存園區，保存921地震後發現的世界級逆衝斷層，可實地觀賞清楚地斷層剖面，利用光雕投影影片呈現過去多次古地震造成的褶皺與斷層構造，富含研究保存與科學價值。

車籠埔園區自今年起開展「電磁視界2.0」，以拓展電磁科學主題的展示面向與手法，藉由開發製作與更新部分展品，提升展品的可演示、新穎及耐用性；並透過展場營造改善空間及聲光優化，引入活潑有趣又新穎的展示設計，提供更優質的展示與參觀品質。

科博館表示，春節初二至初五舉行「新春搶紅包大對抗」，只要入園參觀民眾都可參加趣味問答選邊站活動，不僅增加地質與防災知識，又可趁著新春期間胡吃海喝時刻，救贖一下放縱的身材，大顯身手來搶紅包吧！一同驚喜迎兔年，憑添過年喜氣。

▲▼科博館。（圖／國家自然科學博物館提供）

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