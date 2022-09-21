重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

▲蔡培慧於921國家防災日前往國姓鄉九份二山「傾斜屋」，與務農、販售農產品的當地居民交流。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是921南投集集地震23周年，亦為「國家防災日」，老家曾是921受災戶、也曾參與921重建工作的民進黨南投縣長候選人蔡培慧，特地前往國姓鄉九份二山，與著名的「傾斜屋」屋主等震後仍留在當地務農、販售農產品的居民交流。

蔡培慧指出，在國姓傾斜屋對面山區約有1500平方米都是921震爆點範圍，在順向坡的房子皆因山坡大規模走山而被淹沒，傾斜屋因位於逆向坡而得以倖存，但遭嚴重推擠而明顯隆起傾斜，已無法居住，目前由農委會水保局補強安全結構後，與鄰近的震爆點、堰塞湖，成為地震防災教育的珍貴教學場域。

蔡培慧今天由傾斜屋屋主帶領，仔細觀看牆上紀錄921地震的老照片，並與當地民眾互動；她表示若當選縣長，希望能以日本里山經濟的核心精神，結合九二一地震教育地景，讓還在當地居住的鄉親能發揮自身921記憶與生活經驗，培養更多在地導覽人才，讓台灣人有更紮實的地震環境教育。

蔡培慧進一步說明，九份二山是國內養殖水鹿的重要產地，國姓也是咖啡、竹筍、蜜棗、草莓等高經濟蔬果產地，現場也有小農擺攤販售筍乾、蜂蜜、梅子等農產品，環境很適合發展林下經濟及精緻農業生態旅遊，創生特色商品、創生產業也創生經濟，永續環境的經營也是她投入縣長選舉最大的心願。

蔡培慧補充，前幾天花東地區的強震雖造成不少公共建設損害，但也看到921震後、西元2000年後才興建的建築物確實耐震，有效減低傷亡及損失：包括校園綠建築、大樓建築高耐震係數法規、社區共作連結長照據點的多元型態、現今長照政策中的老人送餐及日照據點等，都是發源於她當年所參與的九二一重建基金會重建計畫項目，也為台灣未來數十年建立起社福、防災的風險控制體系。