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百年社寮國小操場跑道重建　 為保留所有老樹和回憶變更設計

▲有百年校史的社寮國小將整建新運動場。（圖／南投縣政府提供）

▲有百年校史的社寮國小將整建新運動場。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

曾在921震災後全校重建的竹山百年老校社寮國小，操場跑道已歷經20多年未整修，在南投縣政府及民意代表協助爭取下，獲得教育部體育署700多萬元的操場整建經費補助，將整建一座全新的200公尺環形跑道運動場，同時保留校園內所有乘載校友回憶的老榕樹和芒果樹。

運動場整建開工典禮今天上午舉行，由校長卓宏興主持，並由小朋友帶來的國樂、舞蹈及竹仔鼓等表演揭開序幕；縣長許淑華偕同另縣議員蔡孟娥、游顥、林儒暘、陳玉鈴、吳瑞芳、立委蔡培慧、竹山鎮長陳東睦與許多退休校長老師，一起執鏟動土，施工期限預計 150天，可望於今年10月完工啟用，全校師生都歡喜同慶。

▲社寮國小運動場跑道整建工程將保留校園內所有老樹。（圖／翻攝「南投縣竹山鎮社寮國小」臉書粉專）

▲社寮國小運動場跑道整建工程將保留校園內所有老樹。（圖／翻攝「南投縣竹山鎮社寮國小」臉書粉專）

縣府指出，社寮國小建校已有百年歷史，921大地震時教學大樓及200公尺環形紅土跑道受損嚴重，進行校園全面性的重建，但因規劃和經費問題，僅能規劃百米跑道，目前年久失修而鋪面破損，學生體育發展也受到限制。

▲有百年校史的社寮國小將整建新運動場。（圖／南投縣政府提供）

▲社寮國小運動場跑道整建工程將保留校園內所有老樹。（圖／南投縣政府提供）

經卓宏興及家長會積極爭取，並透過縣府及民意代表的協助，獲體育署經費補助，將整建一座200公尺環形跑道運動場；卓宏興表示，因校園內的百年榕樹、百年芒果樹都是校友的回憶，因此從原先規劃5個環形跑道，改為5個直線跑道及3個環形跑道，所有樹木將不移不砍，期待落成完工後，孩子使用上更加安全，體育教學上也能有更好的表現。

許淑華指出，社寮國小在辦學、體育及才藝培育上都非常傑出，如今運動場順利爭取到中央補助開工動土，感謝中央、縣議會及各級民意代表的支持與關心，期盼工程早日完工，給學生更優質的運動環境。

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