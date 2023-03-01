緬懷謹遵陳綢阿嬤遺訓　蔡培慧宣布捐出選舉補助款

▲蔡培慧宣布將捐出立委選舉補助款。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選倒數3天，民進黨候選人蔡培慧今天宣布將捐出本次立委補選所得選舉補助款，將每一份選民的支持與南投的公益團體共享，謹記已故公益慈善家陳綢阿嬤遺訓：「善良、陽光、坦然自在，發揮良善的社會影響力」。

蔡培慧說，捐出選舉補助款的發想來自上週五的紙風車公演活動，當天看著數千名大小朋友開心看劇，也想到有一些處於社會角落者的生活，更迫切需要來自於大眾涓滴的愛心，因此以這次的選舉補助款作為拋磚，扣除黨中央的責任款後，悉數捐給南投縣內的社福團體及長照機構，也讓支持她的每一張選票更實質的回饋到南投人身上，為每一位支持者做公益。

蔡培慧表示，陳綢阿嬤畢生投入兒少照顧，讓出身於偏鄉、隔代教養中成長的她更有所感，因此擔任不分區立委至今，多次媒合企業及公股銀行投入偏鄉送愛、支援弱勢及邊緣戶的活動；此外，蔡培慧從九二一重建基金會工作結識的邱慶禧、廖振益等人都是九二一受災戶，震後義無反顧協助社區重建、老人送餐等志願工作，二十多年來，他們分別成立長照社福組織-南投縣生活重建協會與龍眼林福利協會，以在地人照顧在地人的社會福利社區，陪伴弱勢家庭兒童與獨居長者。

此外，諸如接住非行少年、陪伴支持弱勢兒少的仰望教育基金會、南投家扶中心、玄愛兒少關懷家園、勵馨基金會、良顯堂等等，以及長期在第一線支持急難救助服務的廣亮慈善會，都是長期支持全縣弱勢兒少的重要力量；蔡培慧表示，這些公益團體的初衷並非做大事，而是心懷大愛做小事的風骨，令人感佩，她也長期透過媒合民間資源、並積極協助爭取中央補助的方式，並透過本身的專業能力為南投的改變付出心力。

蔡培慧說，希望用更實際的方式讓需要幫助的鄉親受惠，也能夠在政治工作中實踐他的社會學理念，讓選票變成直接的幫助，達到自己經常提到理想鄉村價值的「相放伴」，努力驅動南投前進、促成城鄉共好。