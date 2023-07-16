蔡英文喊「0到22歲國家一起挺」　居住正義讓賴清德接手做

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蔡英文喊「0到22歲國家一起挺」　居住正義漫漫長路讓賴清德接手做

▲▼民進黨全代會蔡英文致詞。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨全代會蔡英文致詞。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨全國黨員代表大會16日登場，總統蔡英文致詞時提到，不會忘記去年底的挫敗，民進黨不完美、會犯錯，「但是，民進黨會反省、會改進，會快速調整」。而針對近來推出的一連串政策，蔡英文也說，孩子的0到6歲，國家正在跟你一起養，「接下來，從0到22歲，國家跟你一起挺」。

蔡英文說，疫情、通膨，以及全球經濟衰退，加重人民生活的負擔。所以，在選後，政府提出疫後特別預算，採取了一連串的措施，持續照顧人民生活，減輕人民壓力。除了普發6000元外，政府也提供受到疫情衝擊的中小企業，和農漁民朋友更多的協助。提出解決缺工的方案、加強留才久用機制，正持續調整產業體質，持續強化農村和漁村的基礎建設。

「我知道，大家都很關心居住正義的問題。這幾年，我們多管齊下、健全房市。」蔡英文說，政府修正了平均地權條例來壓制炒房；社宅發包興建加上包租代管，總共20萬戶的目標可以達成；推動房貸支持方案，以及投入300億元，擴大租金補貼的適用範圍，預計照顧50萬戶的租屋族。

「我知道，這樣仍然還不夠。」蔡英文表示，接下來要擴大「青安貸款」，減輕首購族的壓力；我們要推動「囤房稅2.0」，提高囤房成本、降低自住負擔。

蔡英文強調，全力支持賴清德副總統，也就是民進黨候選人所提出的，25萬戶直接興建社宅，加上25萬戶包租代管，讓社宅規模擴大到50萬戶的計畫。再加上租金補貼，總共將協助百萬戶的住屋需求，「居住正義這條路還很漫長，但是，民進黨一定會繼續做、努力做，讓賴清德接手蔡英文來做，好不好？」

「大家有TPASS嗎？」接著蔡英文提到，透過TPASS鼓勵搭乘公共運輸，節能減碳同時減輕通勤族的負擔，也讓都會區更為減壓，「雖然選舉選輸了，但是，我們提的政見，我們就要努力實現，這就是負責任的民進黨」。

「針對年輕同學和爸爸媽媽，賴清德提議、行政院拍板，我們私立大專學雜費補助，每年3萬5，明年2月實施，好不好？」蔡英文說，不只如此，我們還要落實12年國教免學費，放寬學貸申貸和還款的條件，這些新措施，不但降低人民的負擔，也進一步落實教育平權，「孩子的0到6歲，國家正在跟你一起養，接下來，從0到22歲，國家跟你一起挺！」

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