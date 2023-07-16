何志偉赴美缺席全代會　王世堅不談整合又暗酸：該重修國文

▲民進黨立委參選人王世堅今天絕口不談「黨內整合」議題。（圖／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨全國黨員代表大會今（16日）登場，今天初選失利的立委何志偉因人在美國提前請假，立委參選人王世堅會前受訪時，絕口不談黨內整合議題，只說有信心打贏選舉，選民會做出自己獨立的判斷，更暗酸何對自己提告，事由莫名其妙，應該重修國文。

何志偉與王世堅今年初在立委初選階段廝殺激烈，最終由王世堅出線，但黨內整合議題始終備受關注。王世堅稍早受訪時，被媒體問及是否擔心黨內整合問題，他直言，「不會，我有信心能夠打贏這一區的選舉」，不管外界怎麼說，還是要當事人才清楚。

媒體詢問，何志偉的支持度還是有一定的規模，這部分要如何轉來支持王世堅？王世堅說，每一位選民會做出自己獨立的判斷，他在整個初選過程中，沒有犯任何的錯，唯一的錯就是他去登記了，但是這也引起了很多誤會。

王世堅談及，他選完初選以後最難過的是，自己與英系立委莊瑞雄都被告，事由都很莫名其妙，「我被告是因為我去登記初選的時候，我說我信賴，但是不信邪，所以今天我來了」，結果被解讀為賴是指「賴清德」，邪是指「對手」，告自己的人應該把國文重修，「什麼叫不信邪，他擴大解讀說邪就是指他，我也沒辦法」。