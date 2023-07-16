民進黨屏東、台東立委分裂　參選人喊願賭要服輸

▲民進黨台東縣立委參選人賴坤成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

屏東縣議員許展維代表民進黨參選屏南選區立委，但要面臨在地勢力不容小覷的蘇震清系統挑戰；許展維16日出席全代會前受訪表示，自己才是民進黨提名的，蘇委員已經退黨了，不曉得這樣找他們來談的機制在哪。另外，同樣面臨黨內挑戰的還有台東縣立委參選人賴坤成，賴受訪說，劉櫂豪說不選他不敢相信、要選的話也不一定選到底，所以只能先充實自己、自己拚。

針對泛綠分裂的問題，許展維重申，他是民進黨提名候選人，坊間籌組非綠聯盟，他還是堅持民進黨最核心的價值，清廉、勤政、愛鄉土，「未來我還是照著我的期程一步一腳印，在屏南地區爭取支持，相信最後關鍵的投票，過去支持民進黨、綠色選票還是會回到基本盤」。

許展維說，基本上，他對於過去歷屆縣長在選區的經營是有信心的，相信未來屏東不管總統選情、立委選情，都會扶搖直上，「我對我的選區是有信心的」。

媒體追問，是否會跟蘇震清談整合？許展維說，「我是民進黨提名的，蘇委員已經退黨了，不曉得這樣找他們來談的機制在哪，黨派已經不一樣了，我還堅持我自己的腳步」。

賴坤成說，劉櫂豪現在要選還是不選，「我也沒辦法替他做決定，參選總是個人事宜」，好不容易國民黨推的對手知名度沒那麼高，劉櫂豪如果出來確實是很大的變數，但是登記還要到11月，「中間過程他說不選我也不敢相信、要選的話也不一定選到底，所以我只能充實自己、自己拚」。

賴表示，他自己初選也輸劉櫂豪2次，也是鼻子摸摸替他站台，「他這次不要選、團結幫賴清德抬轎，還是有前途的，所以我還是希望劉立委，既然我們都參加了立委黨內初選機制，願賭要服輸，不要親痛仇快」。