賴清德全代會表達3個感謝　不會忘記「民意高於黨意」

記者江采蓁／台北報導

民進黨全代會16日下午將在創黨地圓山大飯店登場，黨主席暨總統參選人賴清德將率區域立委提名人出場造勢，訴求「顧好國家的方向、打造更好的台灣」。賴清德致詞時表達自己的三個感謝，對於近期學倫、黑金、性平等問題，他要感謝所以黨員同志支持黨務革新，希望革新的效益能夠擴及於社會，不會忘記「民意絕對高於黨意」。

▲民進黨全代會賴清德致詞。（圖／記者陳家祥攝）

賴清德表示，今天是他第一次主持全代會，他內心有滿滿三個感謝。第一，他要感謝所有黨員同志，在過去一段時間，能夠以最團結的意志，支持黨中央黨務革新，面對問題，他們沒有要求大局為重，因為最重要的大局是人民的利益、社會的進步，以及台灣的未來；他們更沒有因為選舉，就鬆懈革新的責任，



對於學倫、黑金、性平等問題，賴清德坦言，民進黨的處理原本與社會期待有落差，於是他們以高標凖果決改革，不僅健全黨內制度，也推動修法，希望革新的效益能夠擴及於社會，不會忘記「民意絕對高於黨意」，這是創黨前輩的指引、民主政治的核心，更是他們對人民的承諾。



第二，賴清德提到，他要衷心感謝台灣人民的託付，讓民進黨有機會重返執政，為台灣帶來改變。從剛剛行政院長陳建仁的致詞中，可以清楚了解到，行政團隊每天和時間賽跑，積極面對各項艱難的挑戰，成功的化解各種困難，也累積了各項施政成果，非常感謝總統蔡英文、陳建仁、前行政院長蘇貞昌與行政團隊的努力。



第三，賴清德強調再次感謝全黨同志，支持他代表民進黨角逐下一任的總統，這是他生平最高的榮耀，將竭盡所能完成使命，在未來，也將在蔡總統打下的基礎上，用人唯才，秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，既傳承又創新，開創台灣的新未來。