回應凱道集會　賴清德：不以人廢言、不因人數多寡「建設性批評就採納」

▲民進黨總統參選人黨主席賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨全國黨員代表大會16日登場，同一時間在總統府前凱達格蘭大道有黃國昌、館長舉辦的「公平正義救台灣」活動，包括國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘都將出席。對此，民進黨主席賴清德在全代會致詞時說，要正面看待所有對執政的批評，不以人廢言，聽到建設性的批評，就必須採納，並作為未來改變的動力。

賴清德致詞時說，民進黨是台灣這塊土地上土生土長的政黨，為台灣的生存發展及造福人民而存在，在不同的民主階段，大家的使命都不同；但不變的初衷是，民進黨始終堅定站在自由民主這一邊，站在進步價值、社會公義這一邊，也站在人民這一邊。



「然而，我們也必須體認，民主就是人民當家作主。」賴清德說，人民有權表達對政府的期待和不滿，「這是創黨的信仰，也是我們繼承的理念」。

因此，賴清德說，要正面看待所有對執政的批評，讓民進黨有機會檢視施政有沒有符合人民的期待，「而且無論是支持者或是反對者，都是國家的主人，都應該是凝聚的對象」。

「今天在凱道上，有一場集會，這是民主的常態。」賴清德說，要傾聽他們的聲音，不以人廢言、也不因為人數的多寡，聽到建設性的批評，就必須採納，並作為未來改變的動力。

賴清德表示，如果批評與實際有落差，也要清楚說明、好好溝通，讓人民頭家做判斷，「我始終相信，唯有更開放的民主治理，才能讓我們成為更壯大的民主共同體，以及更偉大的國家」。