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睽違2年！林內「搶水文化節」重現　讓農村文化淵遠流長

▲早期先人透過製作「籠仔笱」築壩引水灌溉，造就了林內鄉豐富的物產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲早期先人透過製作「籠仔笱」築壩引水灌溉，造就了林內鄉豐富的物產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

受疫情影響停辦2年的「搶水文化節」於今年強勢回歸，除了沿襲傳統的搶水比賽，林內教芋部更推出「食農教芋趣」為主題的體驗遊程，在暑假期間每週末都有半日遊行程，讓遊客可以採芋頭、做芋頭銅鑼燒、大啖綿密的烏塗芋頭冰，歡迎大家一起來林內「芋泥同樂」。

農委會水保局南投分局與參山國家風景區管理處於今（15）日在林內教芋部辦理「順著河流去旅行」夏季旅遊行銷，邀請民眾夏遊濁水溪沿線特色農村，透過旅行認識濁水溪流域的人文風貌以及體驗雲彰好食好農之旅遊新印象。

「濁溪搶水文化節」是紀念先民開墾具有意義文化活動，濁水溪堪稱母親之河，因夾帶大量土砂且富含豐富有機質及礦物質，為農作物最佳的灌溉水源，孕育出豐饒物產養育世代人，為了要引濁水溪水源灌溉農作，早期先人透過製作「籠仔笱」築壩引水灌溉，造就了林內鄉豐富的物產，特別是林內芋頭更是聞名全台，烏塗社區利用這樣的歷史背景打造出搶水節活動，不僅傳承在地人文特色更發揚先民胼手胝足的開墾智慧與辛勞。

水保局南投分局陳榮俊分局長表示，今年「順著河流去旅行」與2023林內搶水節一起鳴槍起跑。以「食遊夏季」為主題，從雲林到彰化樂遊農村、大地體驗等及首次推出的「夏季夜遊」夜間特色行程，共5大主題20條旅遊路線，每條遊程都有不同的特色。在7月至8月的每個週末都有不一樣的農村旅遊行程，也特別邀請涵碧樓副主廚指導開發出10道特色社區餐點。

雲林林內鄉烏塗社區位於彰雲濁水溪流域沿岸，在水保局的輔導下，成立全台唯一四季都能採到芋頭的食農教育場域「林內教芋部」，開發出多樣化食芋體驗行程，成為水保局優遊農村品牌的優質農遊路線之一。

▲早期先人透過製作「籠仔笱」築壩引水灌溉，造就了林內鄉豐富的物產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾體驗先民搶水樂趣，在水田裡扛著竹籠競賽，不僅考驗團隊精神，還可以消暑玩泥巴水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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