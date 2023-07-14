天熱難種產量少6成！雲林香菜1斤90飆到170　主婦吃不消

▲香菜進入夏季受高溫影響而生長緩慢，遇太陽直曬即成焦葉損壞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

炎熱天氣影響蔬菜生長，雲林地區香菜批發價飆漲從每台斤約90元漲到170元，西螺香菜菜農表示，香菜跟芹菜一樣，葉子保水率差，禁不起高溫，盛夏期種植毀損率常態性都逾5成，物以稀為貴，主婦大喊吃不消。縣府農業處也強調，香菜屬於冬季作物，因季節與氣候影響，種植管理困難導致產量減少。

雲林縣政府農業處資料指出，雲林香菜今年一期作種植面積40.99公頃，比去年同期減少2.9公頃，分析原因為主要受栽種的環境要求高，須在整新後的土質上生長，影響部分農民栽種意願，另外，由於夏季氣溫高、加上午後易雨，本期產量目前確實出現減少情形。

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西螺鎮林姓菜農受訪表示，香菜本來就是冬季作物，葉片薄根莖細不耐熱，其生長最適溫度約在17至20度，超過30度就會停止生長，「越熱產量越少」，只能靠加強管理、保持田間水分降溫，正常產量約1000多台斤，目前僅剩3、400台斤，少收達6成，因應市場需求才會物以稀為貴，今（14）日香菜批發價為170元。

林姓菜農說，每年大約在5月份轉氣候轉換炎熱時進入收成減少狀態，價格開始慢慢上漲，今年遇梅雨季節晚些，至上個月才逐漸漲幅，預計進入秋天轉涼後就會慢慢回穩，但是依據今年氣候研判，這波漲期估計可能會到9月、10月份。

▲香菜為冬季植物，冬季所產香菜梗粗葉片厚又飽水。（圖／記者蔡佩旻攝）