3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

戴口罩、分房還是全家輪流感冒！醫師揭「氣膠傳播」漏洞　航太級空氣淨化科技防疫

▲▼流感,Honeywell,太空機系列,耳鼻喉頭頸專科。（圖／資料照）

▲耳鼻喉頭頸專科黃昭勳醫師提醒，改善室內空氣品質、降低病毒存活機會，才是封殺病毒的根本之道。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

冬天流感旺季來臨，流感病毒與各類呼吸道傳染病大肆流行，「一人中標、全家感染」的情況層出不窮。耳鼻喉頭頸專科黃昭勳醫師提醒，在密閉空間空氣不流通，加上病毒可附著於懸浮微粒中延長存活時間，即使感冒症狀已經好轉，空間中的病菌也未必完全消失，對於家長而言，如何改善室內空氣品質、降低病毒存活機會，才是封殺病毒的根本之道。

▲▼流感,Honeywell,太空機系列,耳鼻喉頭頸專科。（圖／取自影片）

▲黃昭勳醫師說明氣膠是一種極其微小的微粒，能懸浮在空氣中吸附住病毒與細菌。

在室內就算戴著口罩還是被傳染感冒了，黃昭勳醫師說明更關鍵的傳播媒介是「氣膠」（Aerosol），醫師解釋，氣膠是一種極其微小的微粒，比飛沫顆粒還小，這些氣膠會像公車一樣乘載病毒與細菌，由於重量極輕，它們不僅能飛得更遠，傳播力也比大顆粒的飛沫更強*1。當孩子在幼兒園或學校中吸入這些帶有病毒的懸浮微粒而染病回家，進一步傳染給免疫力同樣較弱的長輩或每天接觸的家人，形成難以中斷的傳染循環。

▲▼流感,Honeywell,太空機系列,耳鼻喉頭頸專科。（圖／資料照）

▲黃昭勳醫師強調，有HEPA濾網與UVC殺菌的專業空氣清淨機是居家空氣過濾的核心設備，能針對病毒氣膠微粒進行攔截*1與淨化。

面對無孔不入的氣膠威脅，黃昭勳醫師提出「呼吸道三寶」的防禦策略。首先，口罩是最前線、也是最基本的物理阻隔；其次，良好的呼吸道衛生習慣同樣重要，例如打噴嚏時遮掩口鼻，最後，在室內空間部分，黃昭勳醫師強調，有HEPA濾網與UVC殺菌的專業級空氣清淨機是居家空氣過濾的核心設備，能針對懸浮於空氣中的氣膠微粒進行攔截與淨化，為孩子與家人建立更完整的呼吸道防護網。

▲▼流感,Honeywell,太空機系列,耳鼻喉頭頸專科。（圖／資料照）

▲黃昭勳醫師推薦他的山木耳鼻喉科診所也正在使用的Honeywell「太空機」航太級系列空氣清淨機。

在眾多市售產品中，黃昭勳醫師推薦他的山木耳鼻喉科診所也正在使用的Honeywell「太空機」航太級系列空氣清淨機，這款產品被視為「真頂規」的淨化選擇，原因在於其「獨家黑洞科技」結合了三大核心防禦：H13等級的高效HEPA濾網可過濾PM0.3 微粒達 99.997%*2、專利HiSiv™技術分解甲醛成水與二氧化碳*3，以及UVC紫外線滅除21大常見病菌*4（包含A型流感病毒H1N1、H3N2滅除99.99%以上），這三者合一能針對家中的過敏原、化學氣味與病菌氣膠進行高標準把關。

▲▼流感,Honeywell,太空機系列,耳鼻喉頭頸專科。（圖／資料照）

▲Honeywell太空機系列提供了三款功能完整度一致、但適用不同空間的型號。

為了滿足不同家庭空間的需求，Honeywell太空機系列提供了三款功能完整度一致、但適用不同空間的型號，讓消費者能精準選擇最符合居家大小的「防禦官」，旗艦機種X1000具備最高的淨化效率（CADR 1000CMH），適用於22～44坪的大空間或開放式商用環境；X620則專為16～32坪的家庭或居家開放空間（如客廳、飯廳）設計，維持室內空氣高標準濾淨；小型旗艦X560，這是2026新上市的新色機種，質感星霧白完美融合各種居家風格，針對12～24坪的家庭或臥室空間打造，即便是用坪數較小，但其滅菌與分解甲醛的效能同樣屬於頂規等級。

▲▼流感,Honeywell,太空機系列,耳鼻喉頭頸專科。（圖／資料照）

▲黃昭勳醫師強調，唯有建立完善的呼吸道防護觀念，配合頂規空氣清淨機才能在變換莫測的天氣中，為家人守住健康的第一道關卡。

流感季節的威脅不分年齡，選擇具備滅菌實力的清淨機，不僅是過濾灰塵，更是為了消除空氣中看不見的「病毒載體」，黃昭勳醫師強調，建立完善的呼吸道防護觀念，配合頂規空氣濾淨設備，才能在變換莫測的天氣中，為家人守住健康的第一道關卡。

了解更多►2026｜全新上市Honeywell X560航太級UVC殺菌空氣清淨機（太空機）
恆隆行hengstyle線上購物►https://reurl.cc/VmO5Rb
momo購物網►https://momo.dm/jivvYA
 

▲▼流感,Honeywell,太空機系列,耳鼻喉頭頸專科。（圖／業者提供）

▲Honeywell 2026全新上市：X560航太級UVC殺菌空氣清淨機（星霧白）。

*1研究來源：中山大學氣膠科學研究中心王家蓁教授 (Chia C. Wang et al., Science 373, eabd9149 (2021))*2根據 Guang Zhou Institute of Microbiology Co., Ltd. 測試報告: KJ20210765。Honeywell H13 HEPA 濾網能過濾 PM0.3 微粒達 99.997%， 超越 H13 級 HEPA 濾網標準 99.95%*3根據 Center for Building Environment Test Tsinghua University 測試報告: 211003046 結果, HiSiv™ 的 CTOX 溶醛再生分子能有效將甲醛分解為二氧化碳&水*4根據 Guangdong Detection Center of Microbiology 測試報告: 2020FM29729R02、2021FM10090R01a、2020FM29729R01、2021FM10090R02、2021FM10090R03、2020FM29729R03 結果

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

