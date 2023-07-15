西螺七崁文化傳承基地　「森活武樹園區」林下練武將成新亮點

▲「森活武樹園區」結合西螺七崁武術設置「林下練武區」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺大橋北端沿堤防道路雲24鄉道距離1.2公里處之濁水溪舊行水區土地，屬國有財產署腹地近2公頃，長期閒置遭傾倒廢棄物，經環保局結合七崁武術、意象與生態永續概念改造空氣品質淨化區新建為「森活武樹園區」，未來將用以傳承在地文化、鏈結西螺鎮及濁水溪上下游生態觀光動線的基地、成為新亮點。

▲縣長張麗善、縣議員李明哲、第四河川局秘書黃文郁、環保局長張喬維、工務處長汪令堯，與在地武術耆老前往會勘。（圖／記者蔡佩旻攝）

「森活武樹園區」面積約1.5公頃，原本為閒置荒地，淪為不肖者傾倒廢棄物，燃燒垃圾場域；環保局自籌4400萬元改善環境，提升周邊居民生活品質及沿岸生態景觀樣貌，並以增加雲林縣境內林木碳匯量為目標，去年8月動工、6月完工，園區種植101株喬木淨化空氣，設雨水花園及地下滲透管，收集水資源循環利用等，並結合西螺七崁武術設置「林下練武區」。

▲縣長張麗善、縣議員李明哲、第四河川局秘書黃文郁、環保局長張喬維、工務處長汪令堯，與在地武術耆老前往會勘。（圖／記者蔡佩旻攝）

環保局長張喬維表示，森活武樹園區為環保局配合雲林縣政府「減碳生活行動年」新設的1處空氣品質淨化區。規劃概念為延續濁水溪舊行水區之歷史意義，保留後方舊堤防及重新整理舊水景區。在生態方面，以既有大型喬木，搭配種植大面積草地及誘蝶誘鳥複層式植栽外，並設置生態池打造水陸域生物棲息空間，營造多樣化生態棲地。

▲「森活武樹園區」面積約1.5公頃於6月完工。（圖／記者蔡佩旻攝）



縣議員李明哲長期積極推廣七崁武術文化傳承，與地方耆老在園區營造期間，提出很多寶貴的意見。李明哲表示，「森活武樹園區」結合在地西螺七崁武術特色，設置山寨門入口意象、林下練武區、活動廣場等，期盼未來園區不僅是空品區、休憩公園，還是一個地方文化傳承的基地。

▲「森活武樹園區」園區種植101株喬木淨化空氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出園區內的景觀藝術與建築都採用環保再生素材，所設置之七崁文化意象作品展現永續環境、永續循環經濟的目標，不僅符合現在SDGs永續環境概念，更拿下國家卓越建設獎最佳規劃設計類優質獎。此園區規劃概念為延續濁水溪舊行水區之歷史意義，保留後方舊堤防及重新整理舊水景區，搭配濁水溪紋理意象步道串聯整體園區動線，提供適宜活動空間供民眾使用。

▲「森活武樹園區」搭配濁水溪紋理意象步道串聯整體園區動線，提供適宜活動空間供民眾使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「森活武樹園區」搭配濁水溪紋理意象步道串聯整體園區動線，提供適宜活動空間供民眾使用。（圖／記者蔡佩旻攝）