「最美麗家蛇」避暑闖屋咬傷女主　她坐馬桶一陣涼驚見「蛇頭」

▲斗六一獨居婦人睡夢中遭黑眉錦蛇咬傷，經確認無毒後鬆一口氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

連日高溫連蛇都忙避暑，雲林縣消防局近期通報捉蛇案件增加，昨（15）日斗六市一名婦人從自家外出，推開門聽到「嘶嘶」聲，發現一條大蛇攀在門上張大嘴；另大埤鄉民眾則是關鐵捲門時，一條蛇從天而降落在肩膀，婦人瞬間嚇到腿軟，這2條大蛇都是素有「最美麗家蛇」美名的黑眉錦蛇。

雲林縣消防局統計，近來報抓蛇、捕蜂案件明顯增加，每日約有30多件，以臭青母、南蛇、黑眉錦蛇最常見。農業處委外捕蛇專家劉津丞指出，昨天斗六通報捕蛇案，他到現場發現一條長約1.8米的黑眉錦蛇被夾在門縫上，據屋主指出，他推門要出去遛狗，聽到「嘶」聲抬頭一看，竟是一條蛇纏在門框，嚇得連鞋都不敢穿衝出屋外。

▲黑眉錦蛇高掛頭頂門框，嚇壞屋主爬腿狂奔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



劉津丞表示，今年通報捕蛇案件較往年多，一般蛇類會進到民宅內，除了因為高溫避暑就是覓食，例如追捕下水道的老鼠，進而透過下水道從家住排水孔爬入屋內。劉津丞說，捕蛇過程中曾遇過3件蛇從下水道爬進住家馬桶裡，其中1件屋主坐在馬桶突然覺得有東西碰到屁股，起身低頭看竟是一條蛇，驚聲尖叫奪門而出，另2件則是準備上廁所即發現。

▲黑眉錦蛇常闖入民宅，所以有「最美家蛇」之稱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

另有發生民眾遭蛇咬傷案件，是斗六市一名獨居婦人，在床上睡覺的她突然發現遭咬，掀開涼被發現是一條蛇，趕緊打119求救。救護人員趕緊將婦人送醫並通報捕蛇人員，捕捉確認是無毒性的保育類黑眉錦蛇；劉津丞說，黑眉錦蛇常是日性行蛇類，常闖入民宅，所以有「最美家蛇」之稱。

劉津丞也強調，蛇類移動沒有方向感，也不會主動攻擊人，民眾若發現蛇千萬不要去驚嚇牠們，保持30公尺以上距離，打119或1999通報，並目視注意牠們的移動方向，有助於縮短捕蛇時間。

▲黑眉錦蛇常闖入民宅，所以有「最美家蛇」之稱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）