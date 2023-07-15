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社會 社會焦點 保障人權

轉彎甩飛貨物！他雙手插腰「凌波微步」　閃過4個22公斤菜籃

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮本月12日一名男子站在家門前監工，突然路口一輛貨車左轉而來，瞬間後方菜籃遭甩落，並向前滑行，男子聽到聲音立即轉頭，淡定踩了幾個碎步閃過4個滿裝的菜籃；畫面中的侯先生受訪表示一開始只有聽到聲音，所以他只有左挪右扭，有些嚇一跳也幸好沒被砸中，令人不禁莞爾。

▲貨車轉彎甩飛4個20多公斤菜籃，見路旁男子輕巧移步驚險閃過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲貨車轉彎甩飛4個20多公斤菜籃，見路旁男子右腳前踩、左腳一抬驚險閃過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

侯先生受訪指出，當時剛好家裡水電工來施作裝電燈，就在在門口看，聽到菜籃掉落滑行地面聲響，轉頭一看，反應時間很短才想要怎麼閃，籃子已瞬間噴過來，稍微閃了一下，車子就開走了，侯先生說，嚇到是一定有，但人沒事就好。之後貨車司機有來將菜搬回去，但並不知道差點砸到人。

西螺為國內蔬菜主要產區之一，於此之西螺果菜市場尤為轉運批發要角，農民或轉運司機短程載運蔬菜時，常因距離很短而貪圖一時方便，不會特地固定菜籃，而不管是空的還是裝滿的菜籃掉落路面時有耳聞，裝滿菜的菜籃大約22公斤，如果因掉落造成周遭人車閃避不及，後果不堪設想。

西螺分局交通小隊小隊長王聰富表示，有關民眾在12日於社群網站反應，在西螺市場北路與福來路口有一部貨車轉彎時甩出籃子，警方可依道路交通管理處罰條例第30條第一項第二款所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，可處車輛駕駛人新台幣3千元以上至1萬8千元以下，警方在此呼籲駕駛人駕駛前應確認貨物穩紮牢固，以確保安全。

▲貨車轉彎甩飛4個20多公斤菜籃，見路旁男子輕巧移步驚險閃過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲貨車轉彎瞬間甩飛4個20多公斤菜籃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

 

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