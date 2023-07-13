密集恐懼慎入！雲林疣胸琉璃蟻爆發　國小3台冷氣遭入侵故障

▲冷氣拆開發現佈滿密密麻麻的疣胸琉璃蟻，密集恐懼令人不寒而慄。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

疣胸琉璃蟻近期大爆發，其尚無為害作物案例，但數量超多，會密集入侵電器與室內為騷擾性害蟲。雲林縣古坑鄉、林內鄉低海拔山區連日紛傳疣胸琉璃蟻危害災情，有學校與不少住家的冷氣因螞蟻築巢發生故障，停在戶外汽車也被入侵，居民向公所、縣府求助，盼能找出有效防治方法。

華南國小校長陳啟政指出，最近幾個月華南山區疣胸琉璃蟻肆虐，大量螞蟻群聚超密集，黑壓壓的令人頭皮發麻，學校教室、辦公室裡面及戶外到處可見大量螞蟻爬竄，曾看到整棵樹黃褐色樹幹因被螞蟻占據變成黑色。陳啟政說，疣胸琉璃蟻也漸入侵到屋內，冷氣機更成為牠們築巢據點造成故障，拆修時主機板上佈滿密密麻麻的螞蟻，有3台冷氣故障，每一台維修均耗費上萬元。

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疣胸琉璃蟻並無固定之蟻巢，舉凡樹皮縫隙、葉背、果蒂凹陷處、竹管、廢建材及窗溝等都可能成為臨時蟻巢；且為多蟻后族群，可短時間大量繁殖、擴散。古坑鄉長林慧如指出，公所近來確實接到山區許多村民及學校反映及求助，但目前的防治效果並不理想，希望相關單位能協助。

雲林縣動植物防疫所表示，最近古坑、林內都有住戶反應疣胸琉璃蟻危害情況，這種螞蟻有個特色，受到驚嚇或聞到殺蟲劑氣味會四處逃竄築巢，造成牠們大量爆發的原因可能與天氣熱，筍園、檳榔園的巢穴受到驚優，因此往外大量築巢。

防疫所指出，民眾若發現家中有疣胸琉璃蟻，建議可用調配硼砂餌劑防治，硼砂、糖的比例為3%、20%，例如以1000cc的水調配，硼砂要30克、糖要200克，硼砂餌劑防治需要一點時間才有成效，所以民眾只要有發現螞蟻蹤跡即可防治，不要等到量多才做。

▲冷氣拆開發現佈滿密密麻麻的疣胸琉璃蟻，密集恐懼令人不寒而慄。（圖／民眾提供）