高中師嗆學生「讓你死在嘉義」　2校外人士加碼恐嚇...家長怒告

▲雲林某高中驚傳教師對高二住校生恐嚇，家長嚇壞急衝警局提出恐嚇告訴。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林某高中發生高二男學生遭教師恐嚇事件。一名陳姓家長向媒體投訴，就讀高二的孩子在學校遭到T姓男老師言語中夾帶「讓你死在嘉義、隨便都讓你斷手腳筋」等可怕語言恐嚇，並於數日後在校外遭2名不明人士攔阻，兇狠要學生向學校幫老師求情。家長得知後帶著嚇壞的孩子前往警局報案提告恐嚇。

陳姓家長受訪表示，6月28日孩子捲入同學與不同班學生的打架糾紛，隔日遭打的學生班導師進行約談相關參與學生時，孩子被叫去釐清經過，卻遭到該師恐嚇「不是只有你有人，我也有人，信不信你到嘉義我可以讓你10分鐘內死在嘉義、隨便都能讓你斷手腳筋」，孩子為學校住宿生，受到驚嚇都不敢講。

▲高二生返校日於放學途中行經農會旁停車場，遭到不明名人士攔阻要學生向校方幫T姓老師求情。（圖／記者蔡佩旻攝）

直到週末孩子放假返家，7月1日母親察覺孩子與同學講電話遮遮掩掩，一問之下才淚訴遭老師言語恐嚇，家長一氣之下於地方臉書揭露孩子在接受教育的校園遭恐嚇，消息傳回校方，當日隨即由教務主任與主任教官陪同T姓教師前往學生家中為不當發言道歉。家長見校方誠意，當下僅訴求讓即將升上高三的孩子安穩就學至畢業。

原以為就此落幕，孩子卻在7月8日接到一通陌生來電，用兇狠的口氣指責「不是跟你說老師已經道歉了嗎。你是不會幫老師向學校說幾句好話嗎？」家長發現孩子對話怪異，一問之下才知道，早在7月5日返校日，孩子甫離開校園即遭到2名不明人士攔阻去路，一人詢問提到「老師不是已經道歉了嗎？不能幫他說好話嗎？」另一人凶悍出言「跟你講話你不會好好回答嗎？」；驚覺事件沒落幕，竟牽扯到校外人士，急忙報警提告恐嚇。

據了解，T姓教師於該校任職2年，在校表現均正常無異狀，首次任職帶班導師也同時是陳姓同學班上的任課教師，校方在事發後即依循家長訴求讓師生保持適當距離，於7月3日即上簽說明家長訴求，後由教務處執行執行陳生班級更換任課教師。

校方今（17）日接受《ETtoday新聞雲》訪問，針對該事件說明，T姓教師在7月1日因不適切的發言向家長道歉，即無對該生再有任何接觸，為顧慮學生心理影響有向家長主動提出協助孩子心理輔導。校方已於7月11日根據校園霸凌防治準則，成立校園霸凌防治小組正式受理該案，暫定8月8日訪談會議、訂定需聯繫訪談之相關人等，待定案後即通知相關師生進行釐清。

學務主任表示，針對該師執行妥善的職務調動部分，因考量學生安全，在7月11日下午由教務主任、學務主任、主任教官、人事主任等人依法規告知T姓教師不得以任何形式與該生接觸否則將以相關考核規定予以處罰。為確保T師與陳生安全距離，因此在7月12日即將T師調動搬離導師辦公室。

虎尾警分局今日表示，家長提告部分警方依程序受理，將通知被告教師到案說明。針對報案人指出遭不明人士攔阻恐嚇部分，亦進入司法偵辦程序。警方呼籲民眾，如於校園中發生涉及刑法事件，應理性處理、向警方提出告訴，勿私下糾眾避免觸法。

▲高二生返校日於放學途中行經農會旁停車場，遭到不明名人士攔阻要求向校方幫T姓老師求情。（圖／記者蔡佩旻攝）