水樂園投幣吹風機爆火花！小五女手燙傷衣燒破　劍湖山說話了

▲吳小姐指出吹風機爆出火花後，孩子衣服遭火花燒焦，手部輕微受灼傷紅腫但無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

炎夏假日不少家長會帶著孩子到遊樂園暢玩水樂園消暑，一名吳小姐昨（16）日帶女兒前往劍湖山遊樂園玩水，使用園區設置的吹風機，突然爆出小火花造成小學五年級的女兒手部紅腫、衣服燒黑一塊，孩子受到驚嚇。樂園經理今日表示，疑因該吹風機使用過熱所致，現場向遊客致歉外，未來會請廠商加強維護。

吳小姐於臉書公開貼文指出，梳洗完投了10元使用吹風機吹頭髮，使用不到2分鐘吹風機突然「砰！」爆炸冒煙，接著爆出火花，把孩子與還有旁邊的人都嚇壞，立刻關閉電源。意外造成孩子衣服損毀、受一點傷，讓家長自己帶小孩進醫務室擦藥。園區派員道歉並提出贈禮，因當下不想浪費時間，希望在結束遊程時再詳談。

▲劍湖山世界水樂園女生淋浴間所設置投幣式吹風機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

結束遊程辦理退還置物櫃櫃臺確實未收取租借費用，但卻遲遲未見園方派出要道歉的人員，說要送紀念品給孩子當然也沒落實承諾，直至返家路途中才接到電話說櫃檯忘記聯繫園方的派員。吳小姐認為，商家最基本遇到事情的sop都處理不好，怎麼面對大量客源，實在擔憂暑假期間玩水的客人，也提醒帶小孩的人，不要讓小孩自己吹頭髮。

劍湖山世界遊樂園經理張華紋今（17）日受訪表示，每日在開園前都會檢查設備，遊客量多時也會定時巡查，更衣室所設置吹風機也有機制，若過熱會暫時無法使用，昨日發生意外的吹風機，經廠商檢查，初步了解是使用過熱造成故障，目前已停止使用，也向遊客致上歉意，未來將會請廠商加強維護。

▲劍湖山世界遊樂園經理受訪表示，吹風機旁有設置使用注意事項，提醒遊樂，若發現吹風機溫度較高，請暫停使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳小姐臉書全文：「暑假期間開心帶小孩去玩水，結束後梳洗玩要去吹頭髮，投了10元使用吹風機，使用不到2分鐘，吹風機突然爆炸（砰一聲），突然煙出現，接著爆第二次出現火花，把我跟女兒還有旁邊使用吹風機的客人嚇死，馬上把吹風機關上電源，往桌上丟（嚇到手發抖），不到2分鐘工作人員進來，不是先檢查客人狀況，而是先說吹風機爆掉，是因為過熱，還跑出去拿故障標籤馬上貼上，我氣死說……我剛使用而已！！

他接著跑進來說……因為上一個客人有使用，你們接著用才會過熱！傻眼…心想，有哪一台機器不是一個接一個使用（今天客人超多，還有矽品員工旅遊），而且是暑假期間ㄟ

小孩衣服損毀身體也因為爆炸而受一點傷，工作人員還說你們馬上去醫務室治療，人就跑了！

之後我們自己帶小孩進醫務室擦藥，上藥的工作人員聽我們說爆炸也很驚恐，但感謝她的很細心，安撫姐姐跟媽媽情緒，幫忙擦藥，還送我了姐姐一件衣服慰勞姐姐緊張心情。

接著來了一個（資深）員工！來問事情經過，我再重複說了一次，她說很抱歉，妳投了幾次吹風機，我說（10元／一次），接著說等等退置物櫃時全額置物櫃退費，我說等我們陸地結束再退，我不想浪費時間在這跟你談，等一下回家退櫃在談好嗎？她說好…我就走了！

回家去退置物櫃時，她們確實沒有收租櫃子錢（100元），但…後面卻沒看見那資深員工出現。

上高速公路才接到電話，說有誠意要解決事情，有交代員工我要退櫃時通知資深員工，但他們忘了！！！這…所謂誠意。（還說要寄紀念品給小孩）

商家最基本遇到事情的sop都處理不好，怎麼面對大量客源。我實在擔憂這暑假期間玩水的客人，你們安全自己要注意。（尤其是女生淋浴間吹風機）還有帶小孩出門玩的家長，不要讓小孩自己吹頭髮，才不會爆炸。」

▲吳小姐帶小學五年級的女兒暢玩水樂園，梳洗後遭吹風機火花灼傷，嚇壞所有人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）