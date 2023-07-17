　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

水樂園投幣吹風機爆火花！小五女手燙傷衣燒破　劍湖山說話了

▲民眾帶孩子暢玩水樂園，梳洗後遭吹風機火花灼傷，嚇壞所有人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吳小姐指出吹風機爆出火花後，孩子衣服遭火花燒焦，手部輕微受灼傷紅腫但無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

炎夏假日不少家長會帶著孩子到遊樂園暢玩水樂園消暑，一名吳小姐昨（16）日帶女兒前往劍湖山遊樂園玩水，使用園區設置的吹風機，突然爆出小火花造成小學五年級的女兒手部紅腫、衣服燒黑一塊，孩子受到驚嚇。樂園經理今日表示，疑因該吹風機使用過熱所致，現場向遊客致歉外，未來會請廠商加強維護。

吳小姐於臉書公開貼文指出，梳洗完投了10元使用吹風機吹頭髮，使用不到2分鐘吹風機突然「砰！」爆炸冒煙，接著爆出火花，把孩子與還有旁邊的人都嚇壞，立刻關閉電源。意外造成孩子衣服損毀、受一點傷，讓家長自己帶小孩進醫務室擦藥。園區派員道歉並提出贈禮，因當下不想浪費時間，希望在結束遊程時再詳談。

▲民眾帶孩子暢玩水樂園，梳洗後遭吹風機火花灼傷，嚇壞所有人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劍湖山世界水樂園女生淋浴間所設置投幣式吹風機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

結束遊程辦理退還置物櫃櫃臺確實未收取租借費用，但卻遲遲未見園方派出要道歉的人員，說要送紀念品給孩子當然也沒落實承諾，直至返家路途中才接到電話說櫃檯忘記聯繫園方的派員。吳小姐認為，商家最基本遇到事情的sop都處理不好，怎麼面對大量客源，實在擔憂暑假期間玩水的客人，也提醒帶小孩的人，不要讓小孩自己吹頭髮。

劍湖山世界遊樂園經理張華紋今（17）日受訪表示，每日在開園前都會檢查設備，遊客量多時也會定時巡查，更衣室所設置吹風機也有機制，若過熱會暫時無法使用，昨日發生意外的吹風機，經廠商檢查，初步了解是使用過熱造成故障，目前已停止使用，也向遊客致上歉意，未來將會請廠商加強維護。

▲民眾帶孩子暢玩水樂園，梳洗後遭吹風機火花灼傷，嚇壞所有人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲劍湖山世界遊樂園經理受訪表示，吹風機旁有設置使用注意事項，提醒遊樂，若發現吹風機溫度較高，請暫停使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

吳小姐臉書全文：「暑假期間開心帶小孩去玩水，結束後梳洗玩要去吹頭髮，投了10元使用吹風機，使用不到2分鐘，吹風機突然爆炸（砰一聲），突然煙出現，接著爆第二次出現火花，把我跟女兒還有旁邊使用吹風機的客人嚇死，馬上把吹風機關上電源，往桌上丟（嚇到手發抖），不到2分鐘工作人員進來，不是先檢查客人狀況，而是先說吹風機爆掉，是因為過熱，還跑出去拿故障標籤馬上貼上，我氣死說……我剛使用而已！！

他接著跑進來說……因為上一個客人有使用，你們接著用才會過熱！傻眼…心想，有哪一台機器不是一個接一個使用（今天客人超多，還有矽品員工旅遊），而且是暑假期間ㄟ

小孩衣服損毀身體也因為爆炸而受一點傷，工作人員還說你們馬上去醫務室治療，人就跑了！
之後我們自己帶小孩進醫務室擦藥，上藥的工作人員聽我們說爆炸也很驚恐，但感謝她的很細心，安撫姐姐跟媽媽情緒，幫忙擦藥，還送我了姐姐一件衣服慰勞姐姐緊張心情。

接著來了一個（資深）員工！來問事情經過，我再重複說了一次，她說很抱歉，妳投了幾次吹風機，我說（10元／一次），接著說等等退置物櫃時全額置物櫃退費，我說等我們陸地結束再退，我不想浪費時間在這跟你談，等一下回家退櫃在談好嗎？她說好…我就走了！

回家去退置物櫃時，她們確實沒有收租櫃子錢（100元），但…後面卻沒看見那資深員工出現。
上高速公路才接到電話，說有誠意要解決事情，有交代員工我要退櫃時通知資深員工，但他們忘了！！！這…所謂誠意。（還說要寄紀念品給小孩）
商家最基本遇到事情的sop都處理不好，怎麼面對大量客源。我實在擔憂這暑假期間玩水的客人，你們安全自己要注意。（尤其是女生淋浴間吹風機）還有帶小孩出門玩的家長，不要讓小孩自己吹頭髮，才不會爆炸。」

▲民眾帶孩子暢玩水樂園，梳洗後遭吹風機火花灼傷，嚇壞所有人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲吳小姐帶小學五年級的女兒暢玩水樂園，梳洗後遭吹風機火花灼傷，嚇壞所有人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►「最美麗家蛇」避暑闖屋咬傷女主　她坐馬桶一陣涼驚見「蛇頭」

►快訊／路過公墓自撞路樹！賓士E300全變形　30歲駕駛送醫不治

►快訊／「賓士猛撞路樹」嚴重變形！　駕駛無呼吸心跳搶救中

►斗六最夯公園旁驚見「雙標停車格」　遊客傻眼：被開單算誰的？

 

ET快訊
F級貴婦網紅偷吃小王　富商尪裝針孔拍下喇舌片
快訊／海軍眷舍發現「一具白骨」
AV導演爆「台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地」！1周吃2個價碼曝
AMD蘇姿丰抵台！陽明交大：7／20頒授名譽博士學位
「4G升5G」吃到飽499元！　內行曝問題：別傻了
快訊／午後雷雨全面開炸！　16縣市大雨特報
快訊／大雷雨轟3縣市　「示警區域」出爐！連炸1小時
快訊／要女學生「不穿內褲拍辣照」　狼師性騷成立…終身不聘任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東2國中女共乘機車撞護欄摔邊坡　1人腿骨折變形

北檢大選查察小組揭牌　3大工作重點「最高檢舉獎金1500萬」

快訊／基隆暖暖影劇新城眷舍驚見「一具白骨」！　 警調查中

水樂園投幣吹風機爆火花！小五女手燙傷衣燒破　劍湖山說話了

路口直接左轉...嘉義騎士遭後方轎車撞飛翻滾！送醫不治

F級貴婦網紅偷吃小王　富商尪裝針孔拍下喇舌片挨告...判賠15萬

抓到了！假冒成大學生誆車禍借錢就醫　「老實男」落網身分曝光

快訊／要女學生「不穿內褲拍辣照」　金門狼師性騷成立…終身不聘任

17歲少年被誤抓…左臉裂開縫17針毀容！3警「過失傷害、瀆職」函送

擅闖「陶朱隱園」！在一戶18億的豪宅大廳閒晃　21歲男下場曝

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

台東2國中女共乘機車撞護欄摔邊坡　1人腿骨折變形

北檢大選查察小組揭牌　3大工作重點「最高檢舉獎金1500萬」

快訊／基隆暖暖影劇新城眷舍驚見「一具白骨」！　 警調查中

水樂園投幣吹風機爆火花！小五女手燙傷衣燒破　劍湖山說話了

路口直接左轉...嘉義騎士遭後方轎車撞飛翻滾！送醫不治

F級貴婦網紅偷吃小王　富商尪裝針孔拍下喇舌片挨告...判賠15萬

抓到了！假冒成大學生誆車禍借錢就醫　「老實男」落網身分曝光

快訊／要女學生「不穿內褲拍辣照」　金門狼師性騷成立…終身不聘任

17歲少年被誤抓…左臉裂開縫17針毀容！3警「過失傷害、瀆職」函送

擅闖「陶朱隱園」！在一戶18億的豪宅大廳閒晃　21歲男下場曝

吳沛嘉成熟心態看待揶揄　當直播主要獲得經紀公司同意

她稱716為「真相大白遊行」　凸顯綠營得分題：主攻女性選民

日本行「團費1人4萬」全他出！男苦惱：怎向女友討　網一看酸爆

10公斤虎斑貓守碗架「等第二頓飯」　討食不成倒地情勒：餓到昏倒

全力查賄防制暴力　南檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

柯文哲演唱會「幕後花絮」曝光　網熱議：彷彿是有在節拍上

被公司資遣！他超受傷「不到30歲就要領補助」　過來人安慰

白飯之亂惹爭議！詹子晴緩頰「希望大家互相體諒」心疼員工

2歲害羞汪「阿桃」喜獲新主人　全家疼愛：很像以前養的狗狗

勇士連兩季要的亞洲外援是他！　巴爾菲特再度加盟

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

偷吃失戀女激戰30多次　人夫體力不支分手了

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

夫偷吃17年癌逝！陪唱妹挨告少賠一半

台中巿富二代敗光千萬祖產　開保時捷運毒被逮

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

嘉義廟會爆炸原因大逆轉　垃圾紙箱採獲黑色火藥

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

剛上完大夜班！護理師回家路上自撞亡

擅闖「陶朱隱園」　21歲男下場曝

即／台61蘆竹段橋下驚見女屍！疑遭人丟包死因不明

更多熱門

相關新聞

最美家蛇避暑闖屋咬傷女主　她坐馬桶驚見「蛇頭」

最美家蛇避暑闖屋咬傷女主　她坐馬桶驚見「蛇頭」

連日高溫連蛇都忙避暑，雲林縣消防局近期通報捉蛇案件增加，昨（15）日斗六市一名婦人從自家外出，推開門聽到「嘶嘶」聲，發現一條大蛇攀在門上張大嘴；另大埤鄉民眾則是關鐵捲門時，一條蛇從天而降落在肩膀，婦人瞬間嚇到腿軟，這2條大蛇都是素有「最美麗家蛇」美名的黑眉錦蛇。

斗六最夯公園旁驚見「雙標停車格」

斗六最夯公園旁驚見「雙標停車格」

林內「搶水文化節」重現　讓農村文化淵遠流長

林內「搶水文化節」重現　讓農村文化淵遠流長

雲林登革熱疫情擴大　環保局開出12張罰單逾3.8萬

雲林登革熱疫情擴大　環保局開出12張罰單逾3.8萬

西螺七崁文化傳承基地　「森活武樹園區」將成新亮點

西螺七崁文化傳承基地　「森活武樹園區」將成新亮點

關鍵字：

劍湖山世界遊樂園雲林火花吹風機水樂園

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面