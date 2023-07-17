雲檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌　檢察長提3大重點

▲雲林地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」防止「境外勢力、資金」、「選舉賭盤」及「假訊息 」介入此次中央選舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署為因應2024年1月13日舉行之第16任總統及第11屆立法委員選舉，於今日上午10時30分成立「查察賄選及暴力執行小組」，展現強力查緝賄選、防制暴力，及防止「境外勢力、資金」、「選舉賭盤」及「假訊息 」介入此次中央選舉之決心。

「查察賄選及暴力執行小組」由雲林地檢署檢察長戴文亮、雲林縣警察局局長林故廷、法務部調查局雲林縣調查站主任李青峯、中部地區機動工作站組長康珮瑱、雲林縣政府政風處處長楊華興、移民署雲林縣專勤隊涂順福、雲林地檢署選舉查察分區督導主任檢察官李鵬程、朱啓仁等人共同揭牌。

雲林地檢署檢察長戴文亮表示，此次中央總統及立法委員選舉，相較於去年的地方選舉，除了強力查緝賄選及防制暴力外，還有三大重點，即嚴查選舉賭盤，防範境外勢力、資金介入選舉，及利用假訊息干擾選舉。

戴文亮提到，我們應嚴防境外勢力、資金透過選舉賭盤及假訊息來影響大選結果，台灣的未來，應由全國民眾來決定，不應被境外勢力所影響或干擾。最後，對於各類情資的查察，本署將秉持客觀中立的立場，不分黨派與對象，嚴正執法，落實選賢與能的理念，使這場選舉能在平和的過程中完成，展現我們轄內住民的民主素養。