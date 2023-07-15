車輛改裝擾原鄉生活品質　里港警+環監台24線稽查…3hrs告發7件

▲里港警方結合監理站、環保局在台24線稽查改妝車輛 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為確保行車安全，守護原鄉部落生活品質，於今 (15)日，在通往三地門鄉、霧臺鄉之台24線路段，結合環保局、監理站等單位，執行「監、環、警聯合稽查」勤務，針對超速、改裝車等違規案件強力取締。3小時共告發7件改裝車輛案，而環保局攔查約60輛機車，召回檢驗3輛。累計里港警分局於2023年迄今在省道台24線路段共計取締超速813件、通報噪音改裝車輛324件。

里港警分局指出，依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人新臺幣1800元以上3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止。

另歡迎民眾也加入抓噪行列，發現噪音車輛請協助記錄下車號、地點、時間、妨害安寧事實及違規證據資料（影像、照片），至行政院環境保護署噪音車檢舉網站（https://reurl.cc/9po2ba）檢舉，環保局將依法辦理並通知到檢。

里港警分局除不定期會同環保局實施噪音、車輛排氣稽查外，也與監理站共同針對車輛改裝等項目做稽查，並責令不合格車輛在期限內到監理站接受檢驗，展現執法決心。

為為遏止噪音車輛經查驗合格後又再度改裝導致擾寧行為，不論攔檢或通知到檢車輛，只要是由環保局檢驗合格，排氣管會貼上認證標籤並上傳雲端列管，後續攔查或由車牌辨識拍照車輛，經查證屬再改裝排氣管車輛，無須再檢測噪音即依噪音管制法第8條規定開罰新臺幣3000元以上30000元以下罰鍰，呼籲車主或駕駛人勿心存僥倖，以免受罰。

分局長何明祥表示，警方將持續聯合環保局及監理機關加強台24線改裝噪音車輛常行駛路段執行稽查取締，並規劃勤務加強巡邏查察，維護用路安全。並籲請民眾勿為了自身喜好，隨意改裝車輛，既花錢改裝又將遭環保局開罰，還得花時間回指定處所檢驗，不但擾人清夢，自身也得不償失。另台24線沿線進出三地門鄉及霧臺鄉各部落路段，均有設置速限30公里之警示標誌，行經時，務必遵守速限規定以免受罰。