遠端畫面驚見「母跌倒爬不起來」　女急電屏東警求助解圍

▲屏東警分局崇蘭派出所巡佐許瑞峰、警員朱翊箏攙扶起陳姓阿嬤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「我媽媽在家裡跌倒爬不起來，可以麻煩你們過去嗎？」一名在外地工作的陳姓女子透過監視畫面發現，緊張打電話向向屏東警分局崇蘭派出所求援，員警趕到將她攙扶起來，連絡救護人員將她送醫治療，貼心地服務，讓陳女非常感動。

巡佐許瑞峰、警員朱翊箏日前擔服10-12時巡邏勤務時，接獲在外地工作的陳姓女子電話，指透過居家監視器看到獨居在屏東市勝利路的媽媽不慎跌倒，由於媽媽已70歲，腿腳不便，無法自行起身，驚慌之下趕緊打電話尋求協助，許員及朱員獲悉，立即趕往現場，同時通知救護車到場協助。

員警抵達後，發現陳姓阿嬤意識清楚、能正常對談，身上也無明顯外傷，但有腳疾而無法自行起身，二員協助將她扶起，並請救護人員送往醫院。朱員也將處理情形致電告知陳女，家屬稱會立即趕往醫院，並對於員警的協助充滿感激之意。

分局長蔡培元肯定同仁發揮人民保母之精神，本著同理心盡全力協助，足為表率。並提醒民眾，如遇緊急事故或需尋求協助，可撥打119救護專線、110報案專線或是向當地派出所求助，警方會於職責範圍內提供適當的幫助。