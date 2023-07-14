侯友宜難關怎解？　張亞中建議：重啟黨內初選

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜民調落後，近期雖調整選戰策略，但黨內仍有換人呼聲。對此，孫文學校總校長張亞中建議，面對目前的困局，其中一個思路，就是主動要求重啟初選。

張亞中說，今日造成如此困局的核心因素在於侯友宜的出線並非經過黨內初選，而是黨主席朱立倫的乾綱獨斷徵召所致。初選與徵召兩者所代表的意義不同，初選是基層共同決定，為一般制度之常規；徵召是當權者的權宜措施，要謹慎使用。當候選人民調高，特別有獲勝可能時，大家不會查覺兩種方式的差異，但是當候選人民調低，處於劣勢時，兩種方式在解決黨內爭議時就顯出差別。

張亞中建議，侯友宜現在可以靜待7月23日全代會的黨代表大會通過，取得正式身分，然後要求黨員全力支持。這個思路正是目前黨中央與侯競辦的思路。這個作法的優點是維持了黨中央的權威性，也避免再徒生不確定性，但缺點是現有的質疑不會消失，侯友宜也失去一個證明自己有民意正當性基礎的機會。

第二，張亞中認為，侯友宜可主動要求重啟黨內初選，包括必要的三個部分，主動報名、政策發表辯論、黨員30%全民調70%的投票。這個作法的優點在於，侯友宜可展現其大格局，勇於面對挑戰的勇氣，如果贏得初選，任何人均應立即閉嘴，全力挺侯，目前所有的紛爭、個人恩怨，全部再也沒有立論的基礎，自然消失。這個作法是侯主動出擊，用自己贏得初選來杜悠悠之口，取得正當性。

張亞中也提到，在某些人眼中，這個作法有缺點。首先即是說明原來徵召是不宜的，這會影響到黨主席的權威性。另一個風險即是，侯友宜如果未能贏過其他參選人，那麼就失去代表參選的資格。

不過，張亞中說，任憑現有情勢發展，是否對國民黨好？能否贏回2024? 是否需要重整旗鼓？還有什麼其他更好辦法？如果只是「侯下O上」，仍然缺少正當性，未來面臨的問題仍然大同小異。第三，選舉的戰場其實無處不在，選舉的時程也是無時不在。好好辦個初選，不要只是比民調，要有政見發表、辯論、黨員投票參與。如果初選辦得好，對於未來的選舉只會加分。中選會截止登記時間是今年11月24日。如果侯友宜要求好好辦個初選，時間是絕對綽綽有餘的。

張亞中指出，7月23日全代會將至，若仍是按目前黨中央的規劃，侯友宜將成為黨的正式候選人，他當然會尊重侯市長與黨代表的決定，不再多言並給予萬分祝福。但是，做為黨員，他也希望黨主席及相關者，為強化徵召決策可勝選之決心，在723大會時，正式向所有黨代表宣告，會承擔萬一敗選的所有政治責任。