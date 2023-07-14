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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析柯文哲2024選情　學者談「消風」可能性：9月是觀察時間點

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選三腳督，民眾黨總統參選人柯文哲多份民調穩坐第二，也讓不少人回憶起2000年選戰，宋楚瑜以無黨籍身分參選，拿下466萬4972票，當時第二高的選票。不過，政大國關中心研究員蔡增家指出，那年選舉沒跟立委結合在一起，等到藍綠兩大黨9月之後立委提名陸續確定，民眾黨的問題就會顯現。

蔡增家在《有話好說》表示，柯文哲常說話讓人覺得很有道理，但仔細想想會覺得怪怪的，像是他說行政院要讓立法院最大黨組閣，這背後目的是要大家分裂投票，因為他知道他立委得不到幾席，所以立委讓大家去投別人，總統投他，這在政治學上是不通的。

另外，蔡增家也提到，柯文哲現在在非綠大聯盟裡，但過去柯文哲說過他民進黨的朋友比較多，所以柯文哲到底屬性擺在哪？這也是他的問題，雖然大家都拿2000年出來講，說宋楚瑜拿到很多選票，但那時候沒跟立委結合在一起 ，民眾黨9月之後小雞可以帶母雞嗎？如果區域立委不夠強，帶不起柯文哲的聲浪，他會不會消風就要觀察。

至於國民黨的選情，蔡增家說，鴻海創辦人郭台銘應該陷入困境，他之前是左右逢源，國民黨、民眾黨的合作都有機會，但像是最近的併購說，讓他跟民眾黨之間破局，以前在金門能看海，其實這原本是他跟國民黨叫價很好的籌碼，但現在發現跟民眾黨沒戲了，他回到國民黨，國民黨不可能讓他去選，其實挺郭還是占少數，不要忘了，中常委要提名，黨紀機制掌控在黨主席朱立倫手裡，很多地方派系之後區域或不分區立委提名，如果支持郭台銘，可能就會傷害到自己的利益。

蔡增家指出，郭台銘知道自己要多少成本達到多少目的，當參選可能性越來越低，他也提到想要非綠之間的團結，而國民黨總統參選人侯友宜被說民調低，現在也才是剛開始，柯文哲目前衝上來，但之後怎麼撐住自己聲勢，這就是問題，現在民調只能說是趨勢，但與實際狀況還是有差距，重要是國民黨全代會後，侯友宜民調是不是能夠起來。

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