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賴清德訪LINE總部推廣防詐　生日竟與這角色同一天

▲▼賴清德YT頻道「賴桑去叨位」系列，跟我一起走進LINE總部參訪！（圖／翻攝自賴清德YouTube）

▲賴清德走訪LINE總部，獲得熱烈歡迎外，還發現生日與饅頭人同天。（圖／翻攝自賴清德YouTube）

記者陳家祥／台北報導

民進黨總統候選人暨副總統賴清德14日中午12點，於YouTube 頻道發布「賴桑去叨位」第4集《LINE總部一日參訪》。本集賴清德前往LINE台灣辦公室進行參訪，除了討論較為嚴肅的「數位治理」議題，也受到現場LINERs的熱情迎接、揮手歡迎，與辦公室同仁互動、玩遊戲，展現輕鬆不同的一面。

隨後賴清德前往參觀LINE攝影棚，首先體驗了「LINE熊大上菜」遊戲，挑戰煎鬆餅，過程中差點把鬆餅煎焦，身旁的兩位小幫手也在一旁笑著指導遊戲玩法。此外，賴清德也表示，平常都是在手機上瀏覽LINE TODAY，來到現場身歷其境，真的是很特別經驗。

賴清德與充滿熱情的LINERs，進行「賴」與「LINE」的問答PK大戰。賴清德率先發問，詢問自己養的寵物是什麼種類，沒想到一位LINER迅速回答「魚」，第一題就直接落敗。換到LINER向賴清德提問時，問到哪一位LINE FRIENDS角色與他同天生日，賴清德則邊笑邊向場外求救，得知答案後則驚訝於原來饅頭人的角色，和他一樣都是10月6日生日。

在互動期間，賴清德也獲得了LINE所致贈的LINE AI 自拍，生成了九種不同造型的他，而日前賴清德也舉辦了網路按讚投票，將按讚數最高的造型換成他的一日Instagram大頭貼。賴清德也贈與「台灣造型頸枕」作為回禮，以示感謝，最後他與LINERs一起大自拍，圓滿完成此次的參訪行程。

參訪過程中，賴清德也進入首次對外開放的LINE Bank監控室及客服中心，體驗「全台第一家提供全天候基礎手語視訊客戶服務」的實際訓練。賴清德也在現場與同仁們進行手語互動教學，驗收時則展現出良好的學習能力，快速上手比出「生日快樂」的手語。

LINE台灣執行長Roger 與 LINE Bank總經理Morris ，也在簡報時分享為防範網路詐騙所投入的努力與政府合作積極偵測提早發現不法行為。賴清德也說，LINE正在持續壯大，期許能承擔更多的社會責任，期望雙方能共同保護民眾，防止大眾受騙。

▲▼賴清德YT頻道「賴桑去叨位」系列，跟我一起走進LINE總部參訪！（圖／翻攝自賴清德YouTube）

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