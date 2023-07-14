民調／4成民眾認台美貿易協定比服貿有用　過半反「九二共識版」服貿

▲39.8%民眾認為台美貿易協定較服貿有幫助。（示意圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會14日公布最新民調，對於台灣經濟路線之爭，39.8%民眾認為台美貿易協定比較有幫助，認為兩岸服貿較有幫助的僅22％。而中國國台辦日前稱服貿基礎為「九二共識」，民調數據也顯示，若以承認九二共識為前提，則有過半（52.5％）民眾不贊成，贊成者只有22.9％。

根據民調數據顯示，有64.8%贊成和美國簽訂台美貿易協定、13.5%反對，44.3%贊成和中國簽訂兩岸服務貿易、38.1%反對，民眾對於服貿立場兩極，而支持台美貿易協定明顯高於兩岸服貿。

若進一步詢問台美貿易協定和兩岸服務貿易，哪項對台灣經濟較有幫助時，也是39.8%民眾認為台美貿易協定比較有幫助，認為兩岸服貿較有幫助的僅22％。

至於柯文哲、侯友宜先後提到「重啟服貿」，中國國台辦回應稱談服貿的基礎是「九二共識」。此次民調也詢問「如果要承認九二共識才能簽服貿，贊不贊簽訂兩岸服貿」，發現有過半（52.5％）民眾不贊成，贊成者只有22.9％，和前述沒有任何政治前提相比，贊成簽服貿（44.3％）的減少了一成五。

中華亞太菁英交流協會表示，這代表大多數民眾認為，任何的經貿協定都不應該有政治前提。而不論柯文哲、侯友宜對九二共識的定義為何，都無法迴避習近平的「九二共識是一個中國」。如果不接受中國的九二共識，就不能談服貿，台灣民意則是有過半以上不能接受談服貿要先承認九二共識。

此外，有關對於政府推出的通勤月票（TPASS）的民眾認同度，七成初的民眾贊成政府推出通勤月票，民眾黨支持者贊成甚至於高於民進黨支持者，且新北市、台北市的贊成度也明顯高於其他地區。

至於政府推出的囤房稅2.0政策，有58.3％贊成、僅15.8%不贊成，若和政黨傾向交叉分析，不分黨派都破六成民眾贊同囤房稅2.0政策，不同意者僅1~2成。

民調也顯示，有46.7％認為囤房稅2.0有助於抑制房價、33.3％認為沒幫助。值得注意的是，民眾黨支持者有64.7%贊成囤房稅2.0，卻也有52.2%認為囤房稅2.0對抑制房價沒有幫助，比國民黨支持者還悲觀。國民黨支持者有60.2%贊成囤房稅2.0，有51.3%認為囤房稅2.0有助於抑制房價。

本次民調訪問係於2023年7月10日至7月12日進行訪問。此次成功訪問1003位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負3.1%。本次調查方法係以市話進行訪問，加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2023年1月份人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權（Raking）處理。