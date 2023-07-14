吳子嘉喊卡柯文哲高雄場活動　民眾黨：可能時間安排上沒那麼順暢

▲楊寶楨（左）14日出席民眾黨團記者會並回應時事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲原定22日將出席由美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「董事長開講」高雄場，但吳則傳LINE告知柯說因動員效果不好而要取消，只是柯回吳訊息時已隔數小時，讓吳直言「我不習慣『不讀不回』」。對此，民眾黨發言人楊寶楨今（14日）回應，她也不確定高雄場臨時取消的原因，可能吳子嘉還有三場活動要幫其他人舉辦，所以時間安排上，可能沒有那麼順暢。

柯文哲9日已出席台北場「董事長開講」，預計22日將再參與高雄場，但昨日卻傳出該活動取消的消息。柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，或許因吳子嘉對活動要求更高，且14日至22日有多場見面會要籌辦，更加忙碌，原對方提出希望能與柯文哲當面討論活動內容，幕僚也積極對接安排，但吳子嘉行程繁多未果，決定先行取消。而陳智菡提及的時間，正是鴻海創辦人郭台銘出席「董事長開講」的日期。

不過，吳子嘉秀與柯文哲的LINE對話截圖，顯示吳13日上午10時57分先告知柯，「報告柯市長：小弟懇求見您一面，商量節目如何進行，都不可得？實在非常意外，連約您見面安排時間都如此困難。非常遺憾！網友動員效果又非常不好，目前唯一的選項只有取消7/22高雄場的見面會」。

柯文哲當日下午3時1分才回應，「我看秘書排的時間是明天早上8點在台玻大樓，通常你的訊息我會轉給秘書處理，因為排程沒有統一窗口，會出問題，所以我自己不會排程系統，全部由于文統一排程。我很難一一回覆每一個LINE。我現在在台中，算是奔走天下。當然報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」吳子嘉則於5分鐘後回應柯，並提及「我不習慣『未讀未回』」。

楊寶楨14日被問到上述事情時回應，她也不確定高雄場臨時取消的原因，可能吳子嘉還有三場活動要幫其他人舉辦，所以時間安排上，可能沒有那麼順暢，後來可能雙邊就認為先取消。

對於吳子嘉對柯文哲說LINE未讀未回，楊寶楨表示，柯文哲現在蠻忙的，幾乎全台到處跑，但柯有指示同仁接洽，而這些同仁都有跟吳做交流，包含活動上的安排，所以只是回應時間晚了點。

邱臣遠也說，他並不清楚吳子嘉跟柯文哲聯繫的內容，但他道柯文哲辦公室有指派專人跟吳或其團隊保持密切聯繫跟溝通，所以訊息傳遞上沒有問題。邱臣遠表示，尊重主辦單位的任何決定，也祝福吳子嘉其他活動圓滿順利。