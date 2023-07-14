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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨內有人喊換侯友宜　林為洲點出詭異邏輯：五月中之前有人說要換賴柯嗎？

▲國民黨總統參選人侯友宜出席軍警消聯合總會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日民調落後，引來黨內基層焦慮，甚至拋出換人想法，引來各界關注。對此，國民黨立委林為洲指出，已完成提名要再換，都是當事人出了不可逆轉的大包，回頭看五月中之前，侯友宜的民調領先，民進黨跟民眾黨有說要換掉自己的總統參選人嗎？

國民黨立委鄭麗文近日拋出「侯下韓上」，對於黨內異音，國民黨主席朱立倫說，很多同志最近憂心忡忡，也理解有幾少數的破壞者，但他呼籲黨員不要受這些破壞者影響；現階段先呼籲大家團結，但如果真傷害到候選人，且完全不聽勸，一定會祭黨紀。侯友宜則喊話，「我們對所有黨內同志，都期待同心齊力，一同步伐、向前邁進」。

林為洲則表示，最近換人的例子，，有基隆民進黨的立委提名人張秉鈞，因涉及詐領助理費，嫌疑重大被羈押，自動退選，換人選。另一個之前的例子是林智堅，因論文抄襲確定，換人改提名鄭運鵬選桃園市長。侯友宜犯了哪一條？

林為洲指出，要換侯友宜，唯一可以說的，大概就是現在的民調低，再不團結振作可能會輸，所以換人試看看的想法，但2016換柱已試過了，結果迎來慘敗，若是民調輸就要換人，那南部國民黨的立委提名人要慘了，恐怕要一直換一直換，換到選舉結束為止。

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