嘉義高架鐵路切換！台鐵7／22起連2天影響17列車行駛　影響班次出爐

▲配合嘉義鐵路高架化切換工程，台鐵將有班次行駛受影響。（資料圖／鐵道局）

記者李姿慧／台北報導

配合「嘉義市區鐵路高架化計畫」切換施工，台鐵局宣布，7月22日夜間到23日白天將影響17列次，其中延誤或截短行駛15班次、加開2班次。

台鐵局表示，因應政府「前瞻基礎建設計畫」之軌道建設及消除嘉義市區鐵路沿線兩側地區發展阻隔，提昇土地整體利用、均衡都市發展，7月22日（星期六）跨次日，將配合鐵道局辦理「嘉義站內臨時軌西正線投入道岔及撥軌銜接道岔」切換作業。

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台鐵表示，切換作業將影響「大林站」至「南靖站」區間部分旅客列車，預計延誤及截短行駛15列車次，並加開2列車次，共計17列車次，時間為7月22日夜間列車及23日日間列車。

根據公告，7月22日夜間及跨日列車將有6列次截短行駛，包括3776、3278、2253、2257、3782、2263等區間車和區間快車。

另7月23日也有9列次截短行駛，包括2124、3121、2128、3705、3127、2134、2138、3131等區間車和區間快車，以及170自強號；另台鐵也將加開5971、5972次分別行駛南靖=潮州、民雄=后里。台鐵提醒，因應切換工程，部分列車將會有延誤情況，請旅客見諒和留意。

▼配合嘉義鐵路高架工程切換，台鐵將有17列車受影響。（圖／台鐵）