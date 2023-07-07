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台鐵歐系R200型新車7／10揭面紗　歷代「R嚕」柴電機車家族齊亮相

▲▼台鐵新購R200型柴電機車7/10將首度亮相。（圖／台鐵）

▲台鐵新購R200型柴電機車7/10將首度亮相。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵汰換老舊機車頭，斥資55.7億新購34輛R200型柴電機車，首2輛日前抵台，7月10日將在百年古蹟彰化扇形車庫首度亮相，7月12日投入試車，年底前上路，牽引貨物列車、調車和客車救援。台鐵局表示，R200型柴電機車見面會也將調集歷代「R嚕」系列柴電機車家族齊亮相，迎接新生力軍。

台鐵局表示，台鐵推動「10年購車計畫」汰舊換新，繼EMU900通勤電聯車、EMU3000城際電聯車陸續投入營運後，全新R200型柴電機車頭6月11日已抵台交車，經過整備，將於下周一(7月10日)在彰化扇形車庫新車見面會上正式亮相。台鐵局同時調集歷代「R嚕」系列柴電機車，家族大集合共同迎接R200全新生力軍的加入。

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「R200型新柴電機車見面會」規劃7月10日下午14時至14時40分在彰化扇形車庫舉行，當日下午15時到17時將開放給一般民眾參觀。

▲▼台鐵新購R200型柴電機車7/10將首度亮相。（圖／台鐵）

▲台鐵新購R200型柴電機車7/10將首度亮相。（圖／台鐵）

活動除了展示全新抵台的R201、R202兩輛新型機車外，更結合百年古蹟扇形車庫與戶羽機關車園區，舉辦R200 welcome鐵道市集、新車寫生體驗，並與在地文史組織「旅庫‧彰化」合作推出「跨越彰化百年時空軌道走讀」。

根據規劃，R200型新柴電機車預計7月12日後展開密集的試運轉作業，最晚今年底前上路，台鐵局表示，未來將投入貨運、軍運、和鐵道救援工作，優化臺鐵疏運服務，成為臺灣鐵道運輸「更強大的後盾」WE SUPPORT。

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