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上路6天！全台逾460萬人次狂刷通勤月票　搭捷運破200萬大關

▲▼通勤月票啟用首日。（圖／記者李姿慧攝）

▲通勤月票已破460萬使用人次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈TPASS通勤月票7月上路，根據統計，上路6天已有460.2萬人次使用，其中用月票搭乘捷運旅次已破225萬。另基北北桃1200月票已有30.2萬人次加值，超越原本雙北1280月票加值人數。

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票上路今(7日)邁入第7天，公路總局統計，累計至昨(6)日為止，已約有43.2萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，其中基北北桃生活圈30.2萬人次、中彰投苗生活圈2.1萬人次、南高屏生活圈10.9萬人次，新增約1.8萬人次。

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據統計，截至昨(6)日為止，已有460.2萬人次使用月票搭乘各類公共運具，其中北中南捷運含輕軌使用人次達225.8萬，包括基北北桃生活圈212.3萬人次、中彰投苗生活圈3.2萬人次、南高屏生活圈10.3萬人次。

另外搭乘公車和客運有173.1萬人次，包括基北北桃生活圈157.5萬人次、中彰投苗生活圈12.1萬人次、南高屏生活圈3.5萬人次；通勤月票搭乘台鐵則有41.6萬人次，以及其他運具含公共自行車及渡輪也有19.7萬人次。

公路總局表示，三大生活圈通勤月票使用狀況良好，其中基北北桃生活圈月票加值人次已超過原雙北1280月票平均每月加值人次，另目前每日使用月票人次已逾100萬並穩定成長中，民眾已逐漸熟悉使用方式，相關驗票系統也日趨穩定。

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