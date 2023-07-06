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新生力軍！台鐵引進歐系柴電機車「年底上路」 新車7／10首亮相

▲▼台鐵新購R200型柴電機車7/10將首度亮相。（圖／台鐵）

▲台鐵新購R200型柴電機車7/10將首度亮相。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵汰換老車，機車頭再添新生力軍，台鐵斥資55.7億新購34輛R200型柴電機車，7月10日將在彰化扇形車庫首度亮相，7月12日投入試車，年底前上路，牽引貨物列車、投入調車和客車救援；此外，台鐵新購E500型電力機車首輛預計9月交車，明年將牽引推拉式自強號、鳴日號及觀光列車，減少機車頭故障延誤件數。

台鐵新購34輛R200型柴電機車由瑞士施泰德Stadler西班牙廠製造，最高時速120公里，首批2輛於近日抵台交車，預計7月10日將辦理新車見面會，首度在國人面前曝光。

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後續R200型將進行試車，R200型柴電機車外觀以原廠Stadler標準塗裝為基底，搭配台鐵傳統海軍藍，將是台鐵營運路線上首次使用歐系柴電機車。

▲▼台鐵新購R200型柴電機車7/10將首度亮相。（圖／台鐵）

▲台鐵新購R200型柴電機車日前抵台中港，預計7/10首度亮相。（圖／台鐵）

台鐵局表示，首批2輛R200型柴電機車抵台，預計7月12日以後開始進行動態測試，將先做單機測試，接著是連接貨物列車的重載測試，總測試時間約90天，推估最晚在今年年底前可完成測試後投入使用。

台鐵說明，R200型預計今年預計交付4台，6月交付2台，7月再交付2台，將於2024年8月前陸續交車；未來預計只留R190型柴電機車，其餘柴電機車都逐步汰除，R200型柴電機車初步用在連接貨車、調車或是救援，屆時將大幅提升機車運用效能。

▲▼台鐵新購R200型柴電機車7/10將首度亮相。（圖／台鐵）

▲台鐵新購R200型柴電機車7/10將首度亮相。（圖／台鐵）

除新購柴電機車外，台鐵電力機車頭平均車齡也超過40年，後續將引進68輛E500型電力機車，台鐵局表示，E500預計9月底先抵台1輛，11月底再交車2輛，預計測試90天，明年初可上路。

台鐵局指出，E500型電力機車主要任務是取代目前故障率較高的推拉式機車，目前台鐵正安排推拉式客車機電系統改造。未來E500型電力機車將以推拉方式牽引改造後的推拉式客車，但E500型也可單機使用，也會牽引鳴日號、郵輪式列車等觀光列車。

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