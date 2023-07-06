通勤月票頻傳卡關！基層人仰馬翻「解決到半夜」　交部：加速優化

▲有民眾使用通勤月票仍遭全程扣款。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票上路邁第6天，截至昨天(5日)已經有350.6萬人次使用，不過部分民眾反映使用月票仍遭全程扣款、進站刷卡失敗，還有旅客搭捷運時發現1200月票儲值消失。台鐵產業工會理事長王傑更指台鐵基層疲於解決和回報旅客狀況，直到半夜都還有人在處理。交通部表示，將加強排除和優化系統。

通勤月票拚7月上路，不過也傳出部分民眾使用卡關，包括進站刷卡失敗、沒有過卡、使用月票仍遭全程扣款，還有旅客搭捷運發現儲值1200月票消失了，其中光台鐵一天最多就會遇到上百筆異常，內部通報群組沒停過。

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台鐵產業工會理事長王傑則在臉書上公布員工回報和試圖解決情況，只見line群組回報狀況百出，基層疲於解決旅客情況、協助補卡和解卡外，直到凌晨快1點仍有基層持續回報問題，基層員工人仰馬翻。

王傑不滿指出，多少員工跟基層在努力回報狀況、試圖解決旅客，直到深夜，都還有人在回報問題，問題核心就在推行政策這群人。

▲台鐵產業工會理事長王傑揭露基層員工到半夜仍疲於解決通勤月票狀況。（圖／王傑）

交通部回應，行政院通勤月票TPASS自7月1日上路以後，北中南三大生活圈加值與設定的人數已有41.4萬人、350萬人次使用。初期發生系統設計或票卡無法進出站的問題，相關單位將加強排除與優化，持續提升系統的效率，系統將會越來越順利。

不過知情人士透露，7月剛上路因各方和旅客都不熟悉，狀況種類較多，但7月3日過後，明顯狀況都是發生在舊卡儲值上，通勤月票新卡較少發生問題，根據當時協議規則，一張卡片僅能儲值一種優惠方案，但部分舊的電子票證卻加值多種優惠，譬如卡片裡面有舊的電子票證優惠、學生卡或社福卡，又加值通勤月票，導致進站刷卡被擋，循線查Bug，有的發現是在客運加值，也有運輸業者程式沒寫好，整合後也出現問題，另有較舊的電子票證讀取不到等問題。

▲旅客使用通勤月票傳出卡關情況。（資料圖／記者李姿慧攝）

知情人士表示，原本要花8到9個月推動的系統整合，花3個月就上路，時間相當趕，連電子票證公司也很倉促，但其實只要全面發行新卡，鼓勵旅客將舊的電子票證金額移轉到新卡，就不會出現不同票證舊卡需要整合問題。

根據公路總局統計，累計至昨(5)日為止，已約有41.4萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，其中基北北桃生活圈28.6萬人次、中彰投苗生活圈2.1萬人次、南高屏生活圈10.7萬人次，新增約2.3萬人次。

此外，累計至昨(5)日為止，已有350.6萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵31.9萬人次、捷運(含輕軌)173.5萬人次、公車客運130.4萬人次，以及其他運具含公共自行車及渡輪14.8萬人次。

公路總局則表示，三大生活圈通勤月票目前使用狀況良好，搭乘公共運輸及使用月票人數持續成長，民眾也已熟悉月票運作方式。