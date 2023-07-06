　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

通勤月票頻傳卡關！基層人仰馬翻「解決到半夜」　交部：加速優化

▲▼通勤月票啟用首日。（圖／記者李姿慧攝）

▲有民眾使用通勤月票仍遭全程扣款。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票上路邁第6天，截至昨天(5日)已經有350.6萬人次使用，不過部分民眾反映使用月票仍遭全程扣款、進站刷卡失敗，還有旅客搭捷運時發現1200月票儲值消失。台鐵產業工會理事長王傑更指台鐵基層疲於解決和回報旅客狀況，直到半夜都還有人在處理。交通部表示，將加強排除和優化系統。

通勤月票拚7月上路，不過也傳出部分民眾使用卡關，包括進站刷卡失敗、沒有過卡、使用月票仍遭全程扣款，還有旅客搭捷運發現儲值1200月票消失了，其中光台鐵一天最多就會遇到上百筆異常，內部通報群組沒停過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵產業工會理事長王傑則在臉書上公布員工回報和試圖解決情況，只見line群組回報狀況百出，基層疲於解決旅客情況、協助補卡和解卡外，直到凌晨快1點仍有基層持續回報問題，基層員工人仰馬翻。

王傑不滿指出，多少員工跟基層在努力回報狀況、試圖解決旅客，直到深夜，都還有人在回報問題，問題核心就在推行政策這群人。

▲▼台鐵產業工會理事長王傑揭露基層員工到半夜仍疲於解決通勤月票狀況。（圖／王傑）

▲台鐵產業工會理事長王傑揭露基層員工到半夜仍疲於解決通勤月票狀況。（圖／王傑）

交通部回應，行政院通勤月票TPASS自7月1日上路以後，北中南三大生活圈加值與設定的人數已有41.4萬人、350萬人次使用。初期發生系統設計或票卡無法進出站的問題，相關單位將加強排除與優化，持續提升系統的效率，系統將會越來越順利。

不過知情人士透露，7月剛上路因各方和旅客都不熟悉，狀況種類較多，但7月3日過後，明顯狀況都是發生在舊卡儲值上，通勤月票新卡較少發生問題，根據當時協議規則，一張卡片僅能儲值一種優惠方案，但部分舊的電子票證卻加值多種優惠，譬如卡片裡面有舊的電子票證優惠、學生卡或社福卡，又加值通勤月票，導致進站刷卡被擋，循線查Bug，有的發現是在客運加值，也有運輸業者程式沒寫好，整合後也出現問題，另有較舊的電子票證讀取不到等問題。

▲▼旅客使用通勤月票搭台鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲旅客使用通勤月票傳出卡關情況。（資料圖／記者李姿慧攝）

知情人士表示，原本要花8到9個月推動的系統整合，花3個月就上路，時間相當趕，連電子票證公司也很倉促，但其實只要全面發行新卡，鼓勵旅客將舊的電子票證金額移轉到新卡，就不會出現不同票證舊卡需要整合問題。

根據公路總局統計，累計至昨(5)日為止，已約有41.4萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，其中基北北桃生活圈28.6萬人次、中彰投苗生活圈2.1萬人次、南高屏生活圈10.7萬人次，新增約2.3萬人次。

此外，累計至昨(5)日為止，已有350.6萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵31.9萬人次、捷運(含輕軌)173.5萬人次、公車客運130.4萬人次，以及其他運具含公共自行車及渡輪14.8萬人次。

公路總局則表示，三大生活圈通勤月票目前使用狀況良好，搭乘公共運輸及使用月票人數持續成長，民眾也已熟悉月票運作方式。

ET快訊
快訊／今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次
快訊／被新執行長偷襲熊抱　啦啦隊正妹最新發聲
快訊／3縣市飆37.9度！　高溫警報範圍曝
爸「打死妻追殺兒」原因曝！　18歲少年全身血求救
快訊／石門驚見浮屍　「下身裸露」
自爆睡過「77位網紅、小模」！　酷炫吐真相
快訊／蕾菈催生中！　老公女兒陪產
炎亞綸確定回不去！　《營業中》鬆口回應
PLG新執行長「突襲熊抱」啦啦隊員！　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

爸媽安了！高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」　1人就開班

快訊／3縣市「熱飆37.9度」　高溫警報範圍曝！

粒狀污染物減量新措施上路！環保署：估每年減少1471公噸排放

嘉藥攜手產官學育才　與青年學子互利共贏

芒果有黑斑不能吃？　農糧署闢謠：無明顯腐敗削除即可食用

通勤月票頻傳卡關！基層人仰馬翻「解決到半夜」　交部：加速優化

8支100元！台電大林廠開賣枝仔冰民眾排爆　每天補貨4次還不夠賣

圓山「金龍斷頭」不祥預兆！董座曝：事發2天前「職員才夢到金龍」

被誇長得像！她想辣美、高學歷「李玟當目標」　41歲超神身材曝

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

爸媽安了！高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」　1人就開班

快訊／3縣市「熱飆37.9度」　高溫警報範圍曝！

粒狀污染物減量新措施上路！環保署：估每年減少1471公噸排放

嘉藥攜手產官學育才　與青年學子互利共贏

芒果有黑斑不能吃？　農糧署闢謠：無明顯腐敗削除即可食用

通勤月票頻傳卡關！基層人仰馬翻「解決到半夜」　交部：加速優化

8支100元！台電大林廠開賣枝仔冰民眾排爆　每天補貨4次還不夠賣

圓山「金龍斷頭」不祥預兆！董座曝：事發2天前「職員才夢到金龍」

被誇長得像！她想辣美、高學歷「李玟當目標」　41歲超神身材曝

手機變掌機！Joy-Con控制器讓你玩手遊　儀式感滿滿根本Switch

泰語沉浸式樂學夏令營登場　謝國樑體驗實作泰式奶茶

和毛孩一起！入住宜蘭絕美山林玻璃屋民宿　開啟一趟芬多精之旅

紅雀後援「驚天暴傳」遭逆轉　球隊恐面臨百年來最差戰績　

中國管制鎵鍺出口抗美晶片禁令　台積電：不影響生產

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

【廣編】以台灣布袋戲文化為靈感　電通集團旗下isobar獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅獎

普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

生活熱門新聞

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

台東「金城武樹」走入歷史！　原因曝光

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！

月考讓特教生抄答案考87分！母淚訴：以為都學會

好市多「隱藏1神物免費送」！一票人喊：換到了

李玟沒得過金曲獎「強在哪裡？」　鄉民曝超頂紀錄：無法比擬

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

4星座大器晚成　40歲開始走上巔峰

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

更多熱門

相關新聞

暑假專列開進潮州鐵道園區！停靠神秘「南方小站」　今起搶票

暑假專列開進潮州鐵道園區！停靠神秘「南方小站」　今起搶票

瞄準暑假旅遊潮，台鐵將推出開往潮州鐵道園區的假日專開列車，且將停靠台鐵路線圖上沒有、一般旅客無法搭乘的、只供台鐵人員上下班的神祕「南方小站」，暑假期間限定16天開行假日專列，每天開行10班次，7月6日上午6時開放搶票。

桃園站月台「照明燈脫落」　台鐵路線封鎖排除！8列車延誤

桃園站月台「照明燈脫落」　台鐵路線封鎖排除！8列車延誤

通勤月票上路4天！254.4萬人次搶用　搭捷運最大量

通勤月票上路4天！254.4萬人次搶用　搭捷運最大量

鳴日號險晃出軌！運安會揭「施工不慎、超速」2肇因　台鐵懲處6人

鳴日號險晃出軌！運安會揭「施工不慎、超速」2肇因　台鐵懲處6人

36.8萬人搶購通勤月票！上路3天「155.8萬人次使用」　搭捷運最多

36.8萬人搶購通勤月票！上路3天「155.8萬人次使用」　搭捷運最多

關鍵字：

通勤月票台鐵產業工會王傑交通部扣款卡關

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

李玟6億婚禮「踩爛玻璃」儀式

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面