暑假專列開進潮州鐵道園區！停靠神秘「南方小站」　今起搶票

▲全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」吸引不少旅客朝聖。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

瞄準暑假旅遊潮，台鐵將推出開往潮州鐵道園區的假日專開列車，且將停靠台鐵路線圖上沒有、一般旅客無法搭乘的、只供台鐵人員上下班的神祕「南方小站」，暑假期間限定16天開行假日專列，每天開行10班次，7月6日上午6時開放搶票。

台鐵位於屏東的潮州鐵道園區為全台唯一鐵路維修觀光機廠，開放以來吸引不少觀光客和鐵道迷朝聖，園區內的「南方小站」為台鐵人員上下班進出車站，一般旅客無法搭車抵達，也是台鐵路線圖上沒有的車站，不過台鐵今年暑假將推出假日專列，首度開放觀光列車將旅客直接載進潮州鐵道園區和維修機廠。

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台鐵局宣布，7月及8月例假日(7月8、9、15、16、22、23、29、30日；8月5、6、12、13、19、20、26、27日)將開行潮州站至潮州鐵道園區假日專列，且將停靠南方小站列，讓搭乘的民眾深度探索潮州鐵道園區；假日專列於7月6日上午6時起開放售票，可於乘車日4日內(含當日)於全台各車站窗口購票，自動售票機不開放售票。

▲全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」吸引不少旅客朝聖。（圖／台鐵）

根據規劃，持假日專列票券可搭乘潮州至南方小站假日專列來回各一次，旅客可彈性安排去程及回程搭乘的車次，每日開行來回共10班次，持票券還可享潮州鐵道園區入園門票8折優惠及兌換園區內氣泡水一瓶。

台鐵表示，假日專列票券僅發售單一票價120元，票券一經使用不得退票，最後退票時間為乘車日之前一日24時前，並酌收退票手續費31元。

▼潮州鐵道園區假日專列時刻。（圖／台鐵）